Zuletzt häufen sich Berichte über Fehlverhalten von Hollywood-Star Bill Murray. Diesmal packt Kollege Seth Green aus: Murray habe ihn als Neunjährigen in einen Mülleimer geworfen, erzählt der heute 48-Jährige. Zuvor sei es bei einer Show zu einer Art Machtkampf gekommen.

Ein weiterer Schauspiel-Kollege meldet sich mit einem Bericht über unangemessenes Verhalten von Hollywood-Star Bill Murray zu Wort. Der 48-jährige Darsteller Seth Green erzählte in der Youtube-Show "Good Mythical Morning", er sei neun Jahre alt gewesen, als Murray (bekannt aus "Und täglich grüßt das Murmeltier") ihn hinter der Bühne von "Saturday Night Live" an den Knöcheln packte und in einen Mülleimer warf.

Er habe damals bei einem Spot bei Saturday Night Live mitgespielt, erzählte der "Austin Powers"-Darsteller. Murray sei an dem Wochenende der Moderator der Show gewesen. "[Murray] sah mich auf der Armlehne dieses Stuhls sitzen und regte sich darüber auf, dass ich auf seinem Platz saß", erzählte Green. "Und ich sagte: 'Das ist absurd. Ich sitze auf der Armlehne dieser Couch. Es gibt mehr Platz auf dem Sofa. Verpiss dich bitte.' Und er sagte: 'Das ist mein Sessel'."

Obwohl Greens ebenfalls anwesende Mutter versuchte habe, ihn zum Aufstehen zu bewegen, habe er sich geweigert. Vielmehr habe er zu Murray gesagt: "Bist du so ein Idiot? So unhöflich, einem Neunjährigen zu sagen, er solle von seinem Stuhl aufstehen. Was ist das für ein Machtspiel?"

"Er hat mich an den Knöcheln gepackt", so Green. "Er ließ mich kopfüber über einer Mülltonne baumeln und sagte: 'Der Müll gehört in die Mülltonne'." Er selbst habe geschrien, so Green, und wild mit den Armen um sich geschlagen, wobei er auch die Hoden von Murray erwischt haben will. "Er ließ mich in den Mülleimer fallen, der Mülleimer kippte um. Ich war entsetzt. Ich rannte weg, versteckte mich unter dem Tisch in meiner Garderobe und weinte einfach."

Kolleginnen berichten von aufdringlichem Verhalten

Zuletzt häuften sich die Vorwürfe gegen den heute 72-jährigen Murray. Auf dem Set zum Film "Being Mortal" von Aziz Ansari soll er laut einem Medienbericht eine jüngere Mitarbeiterin bedrängt haben. Zudem soll er die Frau ungebeten geküsst haben. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen hätten beide in diesem Moment jedoch Masken getragen. Murray hatte seine Aktionen damit verteidigt, sie scherzhaft gemeint zu haben. Das mutmaßliche Opfer allerdings soll sie als "absolut sexuell" aufgefasst haben und davon "entsetzt" gewesen sein. Murray und die Frau sollen sich laut dem Bericht mittlerweile finanziell geeinigt haben.

Schauspielerin Geena Davis berichtete in ihren Memoiren "Dying of Politeness" ebenfalls von einer unerfreulichen Begegnung mit dem Kollegen. Die zwei arbeiteten Anfang der 90er-Jahre gemeinsam am Film "Ein verrückt genialer Coup". Das erste Treffen fand laut Davis in einem Hotelzimmer statt. Murray soll dabei gegen ihren Willen ein Massagegerät an ihr benutzt haben. Während eines Drehs soll er sie zudem vor allen anderen Anwesenden angeschrien haben.