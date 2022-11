Bei der Gala des Los Angeles County Museum of Art zieht Billie Eilish in ihrem bizarren Schlafanzug-Look alle Blicke auf sich. Doch nicht nur ihr Outfit sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Auch für ihre Partnerwahl muss die 20-Jährige Kritik einstecken.

Billie Eilish hat ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt mit ihrem neuen Freund Jesse Rutherford absolviert. Bei der Gala des Los Angeles County Museum of Art (LACMA) erschienen die Sängerin und der elf Jahre ältere Singer-Songwriter im bizarren Partnerlook, von Kopf bis Fuß in Gucci: Beide trugen eine Art Pyjama - sie sogar eine Schlafmaske - und deckten sich gemeinsam mit einer dicken Bettdecke zu.

Eilish und der The-Neighbourhood-Frontmann wurden erstmals Mitte Oktober miteinander fotografiert, sollen sich aber bereits seit einigen Jahren kennen. Exklusive Fotos zeigten die beiden Musiker bei einem Date in einem veganen Restaurant in Los Angeles. Das war nicht das einzige gemeinsame Treffen der beiden Musik-Stars. Gemeinsam mit Eilishs Bruder Finneas wurden sie bereits Händchen haltend in den Universal Studios gesichtet.

"Das kann einfach nicht gut sein"

Zu einer Halloween-Party erschien das Paar kürzlich in einem makaberen Kostüm, von dem Billie selbst ein Foto auf Instagram teilte und somit die Beziehung bestätigte: Sie war als Baby verkleidet, er als alter Mann - eine Anspielung auf den Altersunterschied der beiden. Diesen hatten Fans immer wieder in den sozialen Medien kritisiert. "Jesse Rutherford kennt Billie seit sie 15 war und er 26. Seit sie ein Kind war und jetzt datet er sie? Das kann einfach nicht gut sein", so eine Nutzerin auf Twitter.

Zuvor wurde der "Happier Than Ever"-Interpretin auch eine Beziehung mit Schauspieler Matthew Tyler Vorce nachgesagt. Die beiden wurden immer wieder bei Kaffee-Dates abgelichtet, hielten ihre Liebe aber sonst privat. Im Juni 2022 soll Vorce das Liebes-Aus in seiner Instagram-Story bestätigt haben, wie zu dem Zeitpunkt einige US-Medien berichteten.

Laut US-Magazin "People" erklärte der Schauspieler in einer Instagram Story: "Niemand hat jemanden betrogen. Beziehungen enden. So einfach ist das". Damit reagierte er auf Gerüchte, er habe die Sängerin betrogen.