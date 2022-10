Knapp sechs Monate in Haft

Zweieinhalb Jahre soll Boris Becker nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung hinter Gittern verbringen. Doch bei guter Führung könnte er wohl auch früher wieder aus dem Knast kommen. Angeblich schlägt er sich im Gefängnis ganz gut.

Mittlerweile sind tatsächlich schon beinahe sechs Monate vergangen, seit Boris Becker Ende April in den Bau gewandert ist. Nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung vor einem Londoner Gericht sitzt er seine Haftstrafe seit Mitte Mai im Gefängnis von Huntercombe nordwestlich der britischen Hauptstadt ab. Und dort soll er sich als prominenter Sträfling inzwischen ganz gut machen.

So zitiert die "Bild"-Zeitung nun Beckers Anwalt Oliver Moser: "Unserem Mandanten Boris Becker geht es weiterhin den Umständen entsprechend gut und er fügt sich konstruktiv in den Gefängnisalltag ein." Und weiter: "Es ist ihm möglich, jederzeit zu telefonieren und mit seiner Außenwelt zu kommunizieren." Weitere Details würden nicht bekannt geben, um die Privatsphäre des 54-Jährigen zu schützen.

Unter Berufung auf das Umfeld Beckers berichtet die "Bild"-Zeitung zudem, der ehemalige Wimbledon-Sieger bewohne eine Einzelzelle und habe seine Strafe voll angenommen. Sein Verhalten sei tadellos und Becker auch bei seinen Mithäftlingen beliebt.

Acht Kilo leichter

Becker habe etwa acht Kilo an Gewicht verloren, heißt es weiter. Und das nicht nur, weil es im Gefängnis keinen Alkohol gibt. Er trainiere auch regelmäßig im Fitnessstudio und fungiere sogar als Trainer für andere Insassen. An der Seite des eigentlichen Gefängnis-Coachs unterrichte er in Themen wie Fitness, Ernährung und Krisenmanagement. Seine ebenso von Siegen wie Niederlagen geprägte Lebenserfahrung komme ihm dabei zugute.

Beckers Strafmaß war bei seiner Verurteilung auf zweieinhalb Jahre Gefängnis festgesetzt worden. Doch schon damals hieß es, bei guter Führung könne er die Haftzeit womöglich deutlich verkürzen. Vielleicht ist er seiner Rückkehr in die Freiheit ja schon ein bedeutendes Stück nähergekommen.