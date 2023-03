Bei "Let's Dance" tanzt sich Anna Ermakova derzeit in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Zwischendrin feiert sie nun zudem ihren 23. Geburtstag. Dazu erhält sie jede Menge Glückwünsche - auch von ihrem stolzen Papa Boris Becker.

Während sie bei "Let's Dance" über das Parkett fegt, hat Anna Ermakova am Mittwoch ihren 23. Geburtstag gefeiert. Wie sie den Tag verbrachte, zeigt die Favoritin in der RTL-Tanzshow (auch auf RTL+ abrufbar) ihren Followerinnen und Followern auf ihrer Instagram-Seite.

Zunächst habe sie weiter fleißig für die nächste "Let's Dance"-Ausgabe am Freitag trainiert, berichtete Ermakova in einem Clip. Anschließend postete und repostete sie jedoch reihenweise Glückwünsche von Mitwirkenden an der Tanzshow vor und hinter der Kamera. So wurde für sie in den unterschiedlichsten Konstellationen gesungen, es gab einen Karottenkuchen, Pralinen und viele Blumensträuße.

In einer weiteren Story bedankte sich Ermakova herzlich und "überwältigt" für alle Glückwünsche und Nachrichten zum Geburtstag. Ihr ausdrücklicher Dank gehe an "die 'Let's Dance'-Family und mein Team". Doch auch ihr Freund, ihre Mama, ihr Tanzpartner Valentin Lusin und dessen Frau Renata hätten ihren Geburtstag zu einem ganz besonderen Tag gemacht - "wirklich vielen, vielen Dank". Mit Valentin und Renata Lusin ließ sie sich beim abendlichen Dinner dann auch noch Trüffelnudeln und eine hübsch dekorierte Himbeertorte schmecken.

"Die Welt wird dir zu Füßen liegen ..."

Irgendwann mittendrin veröffentlichte auch ihr Vater Boris Becker ihr zu Ehren einen Post bei Instagram. Darin zu sehen: ein Ausschnitt von Ermakova und Lusins großem Tanzerfolg vom vergangenen Freitag.

Den Clip kommentierte Becker mit den Worten: "Ich wünsche meiner schönen Tochter nur das Beste an ihrem besonderen Tag! Ich könnte nicht stolzer sein auf diese Frau, zu der sie vor unseren Augen wird! Liebe." Außerdem erklärte der ehemalige Wimbledon-Sieger: "Happy Birthday Anna! Bleib wild/unabhängig und die Welt wird dir zu Füßen liegen ..."

Hat es etwas zu bedeuten, dass Ermakova den Glückwunsch ihres Vaters zunächst nicht repostete und ihn auch nicht mit einem Like versah? Eigentlich gilt das einst angespannte Verhältnis der beiden heute als entkrampft. So plauderte Becker vor Kurzem etwa aus, dass er keine "Let's Dance"-Ausgabe mit seiner Tochter verpasst.

Anna Ermakova kam am 22. März 2000 in London zur Welt. Sie ging aus einer flüchtigen Affäre ihres Vaters mit der Britin Angela Ermakova hervor.