"I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" in diesem Jahr: neun Stars und ein Paradiesvogel.

Nun ist es offiziell bestätigt. Und das gleich mit den ersten Beweis-Fotos: Boy George nimmt an der britischen Variante des Dschungelcamps teil. Zu ihm gesellt sich mit Mike Tindall auch der erste Royal in der Show. Hinzu kommen acht weitere Kandidatinnen und Kandidaten.

"Do you really want to hurt me?", fragte sich Boy George, als er dereinst mit Culture Club groß rauskam. Und ja, die Daumenschrauben anzuziehen, ist gewissermaßen Teil des Konzepts von "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", der britischen Variante von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", besser bekannt als das Dschungelcamp.

Doch da muss der 61-jährige Sänger nun durch. Der Sender ITV hat schließlich die bereits seit Wochen schwelenden Gerüchte bestätigt, dass er Teil der diesjährigen Show sein wird. Dazu veröffentlichte ITV auch gleich mal Fotos, die Boy George in der (nahezu) klassischen Camp-Kluft zeigen: Wanderschuhe und eine rote Outdoor-Hose gehören etwa dazu.

Obenrum wurde dem Paradiesvogel allerdings erlaubt, den ansonsten vorgegebenen Einheitslook ein wenig zu variieren. So ist sein blaues Shirt deutlich länger als das der anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Sein Hut hat ein paar Extra-Fransen. Und seine olivfarbene Regenjacke ist sogar mit ein paar roten Punkten bedruckt.

"Drei Wochen ohne Make-up"

Kann Boy George im Dschungelcamp punkten? (Foto: ITV)

Zu den anderen Stars, die in diesem Jahr ihr Glück im australischen Dschungel versuchen, zählt nicht zuletzt auch Mike Tindall. Der Mann von Queen-Enkelin Zara Tindall ist das erste Mitglied der britischen Königsfamilie, das an der Show teilnimmt. Im Reality-TV war bis dato zudem noch kein Royal zur Hauptsendezeit zu sehen. Tindalls Dschungelcamp-Teilnahme war bereits am Freitag offiziell geworden, nachdem britische Medien ihn bei seiner Ankunft am Flughafen im australischen Brisbane gesichtet hatten.

Die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer an "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" in diesem Jahr sind hierzulande eher weniger bekannt. Zu ihnen zählen etwa der DJ Chris Moyles, die Schauspielerin Sue Cleaver, der Komiker Babatúndé Aléshé und die Ex-Fußballerin Jill Scott.

ITV entlockte den Stars auch die ersten Statements zu ihrer Teilnahme. "Es werden drei Wochen ohne Make-up sein und drei Wochen sind nichts. Ich war gerade erst sieben Wochen auf Tour", scheint Boy George das Dschungelcamp geradezu für eine Art Wellness-Urlaub zu halten. Gleichwohl räumt er ein: "Meine größte Sorge ist es, geängstigt zu werden. Auf die Prüfungen freue ich mich nicht gerade. Ich werde einfach darüber lachen."

Eine Million Euro Honorar?

Es wird gemunkelt, Boy George erhalte rund eine Million Euro für seine Teilnahme an der Show - und damit mehr Geld als jeder andere Star vor ihm. Für seine Motivation, bei dem Format mitzumachen, nennt er jedoch andere Gründe: "Es langweilt mich, wie eine Ikone in der Ecke zu stehen. Wenn du Teil des Geschehens auf der Welt sein willst, gehören Fernsehauftritte dazu. Dies ist die größte TV-Show überhaupt. Deswegen mache ich es", erklärt der Sänger.

"Ich schaue 'I'm a Celebrity' jedes Jahr und habe lange und intensiv über meine Teilnahme nachgedacht. Ich habe aber das Gefühl, an einem sehr kreativen Punkt in meinem Leben zu stehen. Ich bin an einem Punkt, an dem ich wiederentdecke, was mich als Mensch, Künstler und älteren Mann ausmacht. Und ich stelle fest, dass es mir sehr wichtig ist, Teil der Popkultur zu sein", fügt er hinzu.

Optimistisch blickt Boy George nach vorn: "Jetzt, da ich meine Entscheidung getroffen habe, möchte ich mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie es werden könnte. Meine Intention ist, dass es fantastisch wird." Na dann: Toi toi toi!