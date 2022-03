Mit Filmen wie "Pulp Fiction", "Armageddon" und natürlich "Stirb langsam" ist Bruce Willis zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars aller Zeiten avanciert. Nun geht der Schauspieler wegen einer Krankheit in Rente. Doch das hätte er schon viel früher tun sollen ...

Im Alter von sechs Jahren begann Bruce Willis zu stottern. Mit der Karriere, die er danach als Schauspieler hingelegt hat, ist das heute schwer vorstellbar. Doch wie der Hollywood-Star schon in mehreren Interviews berichtet hat, wurde er von der Erkrankung völlig eingenommen. "Ich dachte, ich sei behindert. Ich konnte überhaupt nicht sprechen", verriet er dem "GQ"-Magazin einst. Von seinen Mitschülern sei er täglich gemobbt worden, er selbst habe "keinen Plan" gehabt und "keine Hilfe, habe nur sehr lange wild um mich geschlagen".

Erst viele Jahre später, als er in der High School für eine Aufführung probte, erlebte Willis ein "Wunder": Er merkte, dass er seinen Sprachfehler kontrollieren konnte, wenn er auf der Bühne stand und eine Rolle spielte. So entschied sich der Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen dazu, Schauspiel zu studieren. Dies, in Kombination mit einer langen Sprachtherapie, half ihm, das Stottern zu überwinden.

Mittlerweile ist Bruce Willis Kult. Ob in "Pulp Fiction" (1994), "12 Monkeys" (1995), "Das fünfte Element" (1997), "Armageddon - Das jüngste Gericht" (1998), "The Sixth Sense" (1999), "Ocean's 12" (2004) oder "Sin City" (2005) - in etlichen Genres hat er sein Können bis Anfang der 2000er-Jahre immer wieder unter Beweis gestellt. Auch für seine Gastrolle in der Comedy-Serie "Friends" wurde er mit einem Emmy ausgezeichnet. Doch vor allem dank der "Stirb Langsam"-Filmreihe steht Bruce Willis für eins: Testosteron pur. Wenn man an ihn denkt, hat man unweigerlich den Retter in der Not vor Augen, im blutgetränkten Feinripp-Unterhemd, mit einem Sturmgewehr in der Hand und einem coolen Spruch auf den Lippen - "Yippee-ki-yay, motherfucker"!

Ironie des Schicksals

Und so lässt es sich wohl am besten als Ironie des Schicksals bezeichnen, dass der Bezwinger des Stotterns letzten Endes doch vor einer Sprachstörung kapitulieren muss. Wie mehrere seiner Angehörigen am Mittwoch in identischen Instagram-Posts bekannt gaben, geht der 67-Jährige in Rente, da er an Aphasie leidet. Die Diagnose ist tragisch, keine Frage. Aber ist sein Karriereende ein Verlust? Nicht wirklich.

Denn die Wahrheit ist: Obwohl Bruce Willis Kultstatus erreicht hat, hat er in den vergangenen Jahren nichts dafür getan, diesem gerecht zu werden - im Gegenteil. Ein Blick in seine Filmografie zeigt, dass seit 2006 58 Filme mit ihm erschienen sind. 58! Damit macht er Nicolas Cage, der als einstiger A-Lister in Hollywood aus purer Verzweiflung heraus in jedem noch so schlechten B-Movie mitwirken musste, um seinen Schuldenberg abzustottern, nicht nur Konkurrenz, er überholt ihn sogar. Das muss man erst einmal schaffen.

Gut bewertet wurden von diesen 58 Filmen nur die wenigsten und zuletzt gar keine mehr. "Moonrise Kingdom", "Looper" (beide 2012), "Split" (2016) und der Animationsfilm "The Lego Movie 2" (2019) gehören zu den wenigen, die von Kritikern einigermaßen gelobt wurden. Der letzte Teil der "Stirb langsam"-Reihe, "Ein guter Tag zum Sterben" (2013), hatte sich dagegen zum Totalflop entwickelt. Und neun Streifen, die in die Kategorie billiger Action-Mist fallen, erschienen danach nicht einmal mehr im Kino, sondern gleich auf Streamingseiten - und das vor der Corona-Pandemie. Sogar für die "Expendables"-Reihe war Bruce Willis schon nach dem zweiten Teil entbehrlich.

Eigene Kategorie bei der Goldenen Himbeere

Im Laufe seiner Karriere erhielt er viermal die Goldene Himbeere als schlechtester Hauptdarsteller, erst vor wenigen Tagen in einer eigens für ihn eingerichteten Kategorie. In der Sparte "Die schlechteste Performance von Bruce Willis in einem Film von 2021" waren alle Rollen nominiert, die er im vergangenen Jahr gespielt hatte. Willis trat damit achtmal gegen sich selbst an und gewann den Schmähpreis für "Cosmic Sin".

Die Ankündigung seines Karriereendes kommt nun für viele Fans überraschend. Doch Bruce Wills wäre nicht Bruce Willis, wenn er nicht vorgesorgt hätte. Denn in diesem Jahr können sich Fans noch auf sage und schreibe zehn weitere Filme des Hollywood-Stars "freuen" - und angesichts der Handlungen lässt sich davon ausgehen, dass es sich auch bei ihnen um keine Perlen der Filmgeschichte handeln wird.

Da wäre etwa der Action-Thriller "Vendetta", in dem ein Vater Vergeltung für den Tod seiner Tochter will und einen Krieg mit einer Gang anzettelt, der Willis angehört. Im April erscheint außerdem "Fortress: Sniper's Eye", wo es um ein streng geheimes Resort für pensionierte US-Geheimdienstoffiziere geht. Laut Willis' IMDb-Seite sind derzeit noch sechs weitere Filme in Postproduktion (darunter "The Wrong Place" über einen Amphetamin-Koch, der den ehemaligen Polizeichef einer Kleinstadt zur Strecke bringen will), für drei weitere Filme gibt es noch kein Erscheinungsdatum.

Bruce Willis sprengt den Rahmen des guten Geschmacks

Man kann natürlich von keinem Schauspieler erwarten, nur gute Filme zu drehen. Auch Hollywood-Größen wie Tom Hanks, Christian Bale oder Meryl Streep haben schon an Produktionen mitgewirkt, für die sie sich heute vielleicht schämen oder die sie sich zumindest kein zweites Mal ansehen würden. Und es spricht auch nichts dagegen, mal eine Rolle anzunehmen, für die man keine Leidenschaft aufbringen kann, schließlich bezahlen sich die Rechnungen nicht von alleine. Doch mit der endlosen Liste an Totalflops hat Bruce Willis den Rahmen gesprengt.

Ob er damit rechtzeitig in seine Altersvorsorge investieren wollte, weil sich sein frühes Karriereende anbahnte, oder er seinen fünf Töchtern ein stattliches Erbe hinterlassen will, wie Medien nun spekulieren, weiß nur Bruce Willis selbst. Aber angesichts seines Vermögens, das auf 250 Millionen Dollar geschätzt wird, hätte er sich - und uns - die letzten 30 Filme wirklich ersparen können. Denn weder seinem Vermächtnis noch seinem Publikum hat er damit einen Gefallen getan.