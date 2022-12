Nach ihrer langjährigen Beziehung mit Mats Hummels ist Moderatorin Cathy Hummels wieder bereit für eine neue Liebe. Dem Zufall will sie ihr Glück aber nicht überlassen. Stattdessen setzt sie auf eine exklusive Dating-App.

Cathy Hummels sucht nach der Trennung von Mats Hummels die Liebe nun offenbar über eine Dating-App - allerdings scheint sie noch skeptisch zu sein. Wie sie der "Bild"-Zeitung verraten hat, hat sie sich bei der Promi-Dating-App "Raya" angemeldet. Ein Date kam dabei allerdings noch nicht zustande: "Diese Form, jemanden kennenzulernen ist schwierig für mich, ich bin da wohl doch eher Oldschool", erklärt die Influencerin und Moderatorin.

Zwar bekomme sie viele Anfragen, erzählt Hummels, aber: "Das ist mir alles zu oberflächlich." Ihre größte Angst sei es, eine Illusion ihres "vermeintlichen Traummannes zu treffen, dieses Internet-Dating ist ja nicht echt". Lieber würde sie sich demnach in einen "richtigen" Mann verlieben, den sie auf "normale" Weise kennenlerne.

"Tinder" für die Reichen und Schönen

"Raya" wird oftmals als eine Version von "Tinder" für die Reichen und Schönen bezeichnet. Unter anderem sollen laut unterschiedlicher Medienberichte angeblich Models wie Cara Delevingne, Schauspieler wie Channing Tatum und Owen Wilson oder deren Kolleginnen Emilia Clarke und Drew Barrymore die App in den vergangenen Jahren genutzt oder ausprobiert haben. Die Aufnahme in die illustre Flirt-Runde erfolgt erst nach einer Überprüfung.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Cathy Hummels mit einem emotionalen Video auf Instagram endgültig von ihrer Liebesbeziehung mit Mats Hummels verabschiedet. Das Video ist eine Zusammenstellung von Bildern, die das Paar während der gemeinsamen Zeit zeigen: die Hochzeit, beim Ausgehen, im Urlaub, beim Sportgucken, während der Schwangerschaft und natürlich mit dem gemeinsamen Kind Ludwig.

Die Fotos werden eingeleitet von Cathy Hummels, die ernst, aber liebevoll in die Kamera guckt und mit ihren Händen ein Herz formt. Die Fotoshow ist unterlegt mit dem Song: "Goodbye my Lover" von James Blunt. Auch die Bildunterschrift greift diesen auf: "Goodbye my lover - Die Liebe ist gegangen, eine große Freundschaft wächst", schreibt Hummels zu ihrem Abschiedsvideo. Dazu ein weißes Herz und die Hashtags "dankbar", "Alles auf Anfang" und "My Story".