Musste das Haustier an eine Freundin abgeben: Cathy Hummels.

Diese Beziehung sollte nicht lange halten: Nach nur wenig länger als einem Jahr gibt Cathy Hummels ihre Pudeldame Moon wieder ab. Der Hund soll den Sohn der Influencerin gebissen haben. Es ist nicht das erste Haustier, von dem sich die 35-Jährige trennen muss.

"Endlich bekomme ich ein Mädchen" - mit diesen fröhlichen Worten hatte Cathy Hummels im Juli 2021 ein neues Familienmitglied auf Instagram angekündigt. Doch inzwischen musste sich die Moderatorin wieder von ihrer braunen Pudeldame Moon verabschieden. Der Grund: Der Verbeiner soll ihren Sohn Ludwig gebissen haben. Es ist bereits das zweite Mal, dass sich die 35-Jährige von einem Hund trennt.

Wie Hummels der "Bild"-Zeitung berichtete, sei es immer mehr zu Reibereien zwischen dem fünfjährigen Ludwig und Moon gekommen. "Im September war es dann kein Schnappen und kein Knurren nach Ludwig mehr, sondern ein Biss in die Hand", so die Influencerin. "Natürlich habe ich mir enorme Vorwürfe gemacht, da Ludwig traumatisiert war. Er sagte immer: 'Mama, die Moon soll weggehen. Ich hab Angst vor ihr. Sie tut mir immer weh'", fügte sie hinzu.

"Die letzten Jahre waren hart"

Bevor Moon bei den Hummels einzog, waren sowohl an der Hündin als auch an Ludwig einige Tests durchgeführt worden, wie Mama Cathy damals auf Instagram verkündete. Mehrere davon hätten ergeben, "dass gesundheitlich mit unserer Poodle-Maus Moon und Ludwig alles klar geht". Der Junge leidet nämlich an Asthma. Aus diesem Grund musste sich Cathy vor rund drei Jahren schweren Herzens auch von ihrem Labrador Coco trennen. Die Fellnase fand bei Cathy Hummels Schwester aber ein neues Zuhause. Pudel hingegen gelten gemeinhin als perfekte Begleiter für Allergiker, lösen sie doch extrem selten Reaktionen aus.

Nach Absprache mit einem Therapeuten habe sie das Haustier schließlich an eine Freundin abgegeben, erzählte Cathy Hummels nun der "Bild"-Zeitung weiter. Dabei sei die Hündin für ihren Sohn vor allem nach ihrer Trennung von Vater Mats Hummels wichtig gewesen: "Die letzten Jahre waren hart. Ludwig und ich waren viel allein, er musste auf seinen Papa verzichten, auf eine intakte Familie. Auf Konstanten."

2007 hatten sich die damals 19-jährige Catherine Fischer und der 18-jährige Mats Hummels in München kennengelernt, 2015 heirateten sie. Ab 2022 häuften sich die Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden. Im Sommer wurde der Kicker dann mehrfach im Urlaub mit anderen Frauen gesichtet. Im Dezember wurden der Profifußballer und die Influencerin offiziell geschieden.