Ist es Halloween? Der Herbst? Oder einfach nur die Langeweile als Single? Irgendetwas scheint Cathy Hummels jedenfalls in jüngster Zeit zu gewagten Schnappschüssen zu inspirieren. So macht sie uns nun sogar die barbusige Meerjungfrau. Nun ja, fast zumindest.

Die Zeit der Heimlichtuerei um ihre Ehe mit Mats Hummels ist vorbei. Seit Juli gilt als wasserdicht, dass Cathy Hummels und der Fußballer getrennte Wege gehen und inzwischen auch die Scheidung eingereicht haben. "Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue", blickte die 34-Jährige in einem Instagram-Post dennoch optimistisch in die Zukunft.

Tatsächlich macht Cathy Hummels einen ziemlich gelösten Eindruck, seit ihr Ehe-Aus nicht mehr nur ein Gerücht ist. In einigen ihrer jüngsten Veröffentlichungen auf Instagram hat sie dabei auch keine Bandagen, den einen oder anderen gewagten Schnappschuss online zu stellen.

So postete sie etwa bereits Mitte Oktober ein paar Bilder, auf denen sie die Kürbisse rausholte. Dabei kam ihr aber wohl nicht in erster Linie Halloween in den Sinn, sondern die kulinarische Vorfreude. "Lecker Kürbis … Bin gerade in der Küche und bereite zu", merkte sie zu den Fotos an, auf denen sie sich zugleich recht freizügig präsentierte. Schließlich versteckte sie ihren nackten Oberkörper nur unter einem geöffneten Daunenmantel. "Natürlich in diesem Outfit. Wie immer halt. Ganz normal und dem Alltag entsprechend", schrieb sie ironisch zu ihrem Gruß aus der Küche.

Vergangene Woche legte Cathy Hummels dann mit einem Nackt-Foto im Herbstlaub nach. Nur ein paar welke Blätter verdeckten darauf ihre Brüste. Den Post verband die Moderatorin und Influencerin mit einer ihr wichtigen Botschaft gegen Body-Shaming: "Love yourself because you are perfect unperfect" ("Liebe dich selbst, denn du bist perfekt unperfekt").

Und jetzt? Jetzt macht uns Cathy Hummels auch noch die Meerjungfrau. Zumindest legt das einer ihrer Hashtags zu einem ihrer jüngsten Posts auf Instagram nahe. Darüber hinaus versah sie die Veröffentlichung auch noch mit Stichpunkten wie "Adults only" ("Nur für Erwachsene"), "My body my choice" ("Mein Körper, meine Entscheidung") und "Diamonds are a girl's best friend" ("Diamanten sind die besten Freunde einer Frau").

Auf einem der zugehörigen Fotos ist Cathy Hummels stehend in einem Pool zu sehen. Ihr Bauch ist mit Wassertropfen benetzt. Darüber trägt sie einen aus funkelnden Steinchen bestehenden Netz-Bikini. Auf den ersten Blick könnte man tatsächlich meinen, zwischen den groben Maschen einen Blick auf ihre blanke Oberweite zu erhaschen. Doch tatsächlich weiß Hummels ihre Brustwarzen gekonnt zu kaschieren.

"Es ist anders, als man denkt. Ich hab an alles gedacht", freut sie sich in ihrem Kommentar über ihr gelungenes Verwirrspiel und ergänzt: "Man denkt, man sieht alles, aber man sieht nichts. Nichts … Man sollte immer im Leben mindestens zwei Mal hinschauen." Manch einer wird auch diese Sätze womöglich wieder auf die Goldwaage legen und mit der Wahl ihres Ehepartners in Verbindung bringen. Aber wir gehen mal davon aus, dass Cathy Hummels hier einfach nur ins Plaudern über ihr Oben-ohne-Scharade geraten ist.