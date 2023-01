Ein Kind von Traurigkeit war Cathy Hummels ja noch nie. Doch in jüngster Zeit scheint ihre Lust, sich am liebsten splitterfasernackt in Szene zu setzen, noch einmal besonders geweckt. Kritik an ihren freizügigen Schnappschüssen lässt sie im wahrsten Sinne des Wortes an sich abtropfen.

Lange hatte Cathy Hummels zu ihrem Ehe-Aus geschwiegen. Doch seit das Ende ihrer Beziehung mit Fußballer Mats Hummels kurz vor Weihnachten auch offiziell besiegelt wurde, scheint sich die Moderatorin endgültig aller Zwänge zu entledigen. Jedenfalls postet sie in jüngster Zeit auffällig häufig ziemlich freizügige Schnappschüsse und Clips von sich auf Instagram. So auch jetzt wieder - an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

Zunächst veröffentlichte Hummels ein Video, das sie in der Badewanne zeigt. Die 34-Jährige scheint nackt zu sein. Dafür, dass der Blick auf ihren Körper nicht komplett frei ist, sorgen zahlreiche Rosenblätter, die auf der Wasseroberfläche schwimmen.

"Je ne regrette rien" ("Ich bereue nichts"), schrieb Hummels zu dem Clip und fügte zudem ein berühmtes Zitat an, das dem Schriftsteller Oscar Wilde zugeschrieben wird: "Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende."

Wenig später legte Hummels mit einem weiteren Post im selben Setting nach. Diesmal veröffentlichte sie jedoch zwei Fotos, die ihren mit den Rosenblättern übersäten Körper in der Wanne zeigen. Anders als das Video machen sie den Eindruck einer professionellen Aufnahme. "Körperpflege ist sehr wichtig", merkte Hummels vermutlich nicht ganz ernst gemeint an. Überdies versah sie die Bilder mit dem Hashtag "#takecareofyourself" ("Sorge für dich selbst").

Während Hummels von einigen Followerinnen und Followern Lob für ihre "ästhetischen Fotos" erhält, kommen die Posts bei anderen nicht gut an. "Vorstufe zu Onlyfans", mokiert sich etwa ein Nutzer, Bezug nehmend auf die Plattform, auf der auch viele erotische Inhalte geteilt werden.

Hummels wäre jedoch nicht Hummels, wenn sie die Kritik auf sich sitzen lassen würde. So reagierte sie in einer Instagram-Story prompt. "Darf eine Frau, eine Mutter, eine Business-Frau, eine Person der Öffentlichkeit, eine Moderatorin keine sinnlichen Videos posten? Entspannt euch. Man sieht nichts, was man nicht sehen sollte", machte sie deutlich, dass sie sich nicht vorschreiben lässt, wie sie sich zu präsentieren habe. Und weiter: "Ich liebe es, eine Frau zu sein und werde bis an mein Lebensende mit meinen Reizen spielen!"