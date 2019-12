Nach dem phänomenalen Erfolg von "Magic Mike Live" in Las Vegas und im Londoner West End wird die Show ab Januar 2020 neue Maßstäbe in der Berliner Entertainmentszene setzen. Ein Cast von 20 internationalen Tänzern wird das Klischee des Männer-Strips neu definieren und Frauen mit ihrer Show in ihren Bann ziehen. Die Bühne im Club Theater am Potsdamer Platz ist mittendrin - die Performer also hautnah. Mit viel Humor, Charme, akrobatischen Höchstleistungen, Musikeinlagen, unterschiedlichsten Tanzstilen, Love-Songs und eleganter Lässigkeit bringt die Show etwas bisher so noch nicht Erlebtes nach Berlin. Konzipiert von Channing Tatum garantiert "Magic Mike Live" einen Abend lang Tanz- und Show-Erlebnisse, die Frau so noch nicht gesehen hat. Entertainerin Gayle Tufts wird die interkulturelle Adaption des Strip-Stücks in ihrer eigenen, humorvollen Weise umsetzen. Tufts, Autorin, Sängerin und Performerin mit enormer Bühnenpräsenz, fühlt sich in vielen Genres zu Hause und ist eine der wenigen "Entertainerinnen" des Landes, die charmant zwischen den Kulturen jongliert. Durch ihr Markenzeichen, das "Denglisch", wird sie für die humorvolle Unterhaltung abseits der Männer sorgen. Und Channing Tatum erzählt n-tv.de im Interview, warum er sich so auf Berlin freut.

ntv.de: Mr. Tatum - warum Berlin?

Channing Tatum: Als wir mit unserer Show vor zweieinhalb Jahren in Las Vegas begonnen haben, hatten wir keine Ahnung, was auf uns zukommen würde. Die Tatsache allerdings, dass die Leute derartig darauf abgefahren sind und dass inzwischen 350.000 Menschen die Show besucht haben, haut mich noch immer wortwörtlich aus den Socken (lacht). Dann sind wir nach London gegangen - und auch dort lief sie wie geschnitten Brot. Da haben wir uns natürlich gefragt, wo wir denn noch hingehen könnten. Wie wollten irgendwo hin, wo wir das Ding auf ein noch höheres Level verfrachten können - und da stand Berlin natürlich ganz oben auf der Liste. Wir haben uns in dem Moment, wo wir im Club Theater am Potsdamer Platz angekommen sind, in diesen Ort verliebt und uns war klar, dass wir hierher kommen müssen! Berlin fiel natürlich auch in die engere Wahl, weil man hier verkehrstechnisch gut angebunden ist, weil man in Richtung Zukunft blickt und weil die Stadt offen ist, wie kaum eine andere europäische Stadt.

Wie sind Sie dann mit unserer "Denglish-Queen", Gayle Tufts, zusammen gekommen?

Früher strippte er noch selbst ... (Foto: imago/Prod.DB)

Unser Partner MediaLane Germany hat diese wundervolle Zusammenarbeit arrangiert. Gayle ist eine tolle Übersetzerin und Autorin, mit einem großen Verständnis für die deutsche Kultur. Sie ist witzig, klug und sie scheint, das Magic Mike Team echt zu mögen (lacht).

Las Vegas, London, Berlin - was denken Sie, wird Sie hier erwarten?

Unsere Produktion in Berlin wird die größte, denke ich. Die beste sowieso, und die ambitionierteste auf jeden Fall. Unser Veranstaltungsort, das Club Theater Berlin, wurde gerade für mehrere Millionen umgebaut. Die Ausstattung, das Produktionsdesign und das gesamte Erscheinungsbild dort werden den Zuschauern einen intimen und einmaligen Abend bescheren.

Was ist der größte Unterschied zwischen amerikanischen, englischen und deutschen Frauen, die ja wohl überwiegend im Publikum bei "Magic Mike" sitzen?

Das ist auf jeden Fall der unterschiedliche Humor dieser Ladies! Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wer den Damen so eine Show in den jeweiligen Ländern präsentieren kann, und außerdem gehen wir immer ganz spezifisch auf das Publikum eines Landes ein.

Bitte noch ein paar Worte zu Ihrem sexy Cast!

Es war uns immer wichtig, dass das eine Show von Frauen für Frauen ist. Zum Glück haben wir ein starkes Team hinter der Bühne, angefangen bei unserer Co-Regisseurin und Choreografin Alison Faulk, über Choreografin Teresa Espinosa und unsere Set-Designerin Rachel O’Toole, die auch schon bei den "Magic Mike"-Filmen mitgearbeitet hat. Sie alle sorgen dafür, dass diese Show zum Leben erweckt wird und dass die Frauen im Publikum bekommen, was sie verdienen. Unsere Männer auf der Bühne gehören zu den besten Tänzern weltweit, obendrein sind sie ganz fantastische Gentlemen! Unser Cast ist sehr vielfältig - so wie Berlin!

Gibt es eigentlich auch Männer im Publikum?

Na klar, so viele Frauen findet man ja sonst selten auf einem Haufen (lacht). Aber jetzt mal ehrlich: Männer sollten ihre Frauen begleiten, wenn sie sich einen schönen Abend machen wollen. Es ist nicht einfach eine Strip-Show - in "Magic Mike Live" geht es darum, dass Weltklasse Tänzer auftreten, dass das, was sie da machen, aufregend ist, und dass die Stories, die da so spielerisch erzählt werden, auch Mut machen können, unterhaltsam sind und lustig - für jeden im Publikum. Ich garantiere Ihnen, dass es sich lohnt, wenn die Frauen ihre Männer mitbringen.

"Magic Mike Live" ist eine Show, so steht es im Pressetext, für eine neue Generation Frauen - wer sind diese neuen Frauen ?

Trotz Camouflage-Shirt sehr sichtbar - Chaning Tatum. (Foto: imago images/AAP)

Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine komplett neue Generation ist, da diese Art von Show von Frauen jeden Alters gemocht wird, aber alle Frauen verdienen es, unterstützt zu werden. Wir wollten eine Show anbieten, die es Frauen ermöglicht, zu feiern - auch sich selbst. Frauen sollen sich wohlfühlen in ihrer Haut, und sie sollen Spaß haben, wenn sie mit ihren Freundinnen ausgehen.

Wie schafft es ein normaler Mann, "magic" zu sein?

Diese Frage sollten Frauen beantworten (lacht). Was einen Mann jedoch unwiderstehlich macht, ist, wenn er eine Frau fragt, was sie möchte. Ich denke, da kann man sich in unserer Show das eine oder andere abgucken!

Mit Channing Tatum sprach Sabine Oelmann

"Magic Mike Live" feiert am 16. Januar Premiere in Berlin.