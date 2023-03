Wer König Charles III. persönlich sehen will, muss Ausdauer und Geduld mitbringen. Das zeigt sich am Mittwochmorgen in Berlin, wo Fans der Royals am Brandenburger Tor bereits seit Stunden Schlange stehen.

Schon mehrere Stunden vor der Ankunft des britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla in Berlin haben sich am Morgen viele Fans des Königshauses am Brandenburger Tor versammelt. Gegen 10 Uhr waren es bereits Dutzende und am Mittag Hunderte neugierige Menschen in einer langen Schlange vor den Einlasskontrollen.

Unterdessen sucht die Polizei mit Spürhunden den Platz nach Sprengstoff ab. Manche haben britische Fahnen oder Fähnchen dabei und freuen sich auf einen Blick auf das Königspaar, das gegen 15 Uhr vor dem Brandenburger Tor mit militärischen Ehren empfangen werden soll. Etwa 1500 Zuschauer sollen in den abgesperrten Bereich eingelassen werden.

An vorderster Stelle in der Warteschlange stehen zum Beispiel eine Mutter und ihre erwachsene Tochter aus Berlin, die sich um 6.30 Uhr angestellt hatten, wie sie sagen. "Wir waren schon Fans von der Queen", so die 30-jährige Tochter. Sie fänden die Königsfamilie einfach "bewundernswert". Die 39-jährige Eva aus Großbritannien, die in Berlin lebt, hat sich extra freigenommen und schwenkt eine große Fahne mit dem Porträt der verstorbenen Queen darauf. Der Besuch von König Charles sei "etwas Besonderes".

Der 59-jährige Christoph Mühlbach, ausgerüstet mit deutscher und britischer Flagge, ist mit dem Zug aus Hamburg angereist und verrät, er sei seit 20 Jahren Anhänger des Königshauses und schon zu Hochzeiten, Thronjubiläen und zum Staatsbegräbnis nach London gereist. Die Berlinerin Gabriele Flüchter erzählt, sie sei gekommen "aus Liebe zu England", wo sie mal studiert habe. Sie habe bereits einen Besuch der Queen in Berlin erlebt und auch Charles und Camilla in Berlin gesehen. "Die sind da ganz lässig entlangspaziert." Das lange Warten sei kein Problem, sie habe extra einen Apfel dabei. "Es ist sportlich, man muss Kraft mitbringen."