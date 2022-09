Sowohl Prinzessin Kate als auch Herzogin Meghan reisen nicht ans Sterbebett der Queen. Während es bei der Frau von Prinz William eine Erklärung dafür gibt, ist zunächst unklar, warum Harrys Ehefrau nicht nach Schottland flog. Einem aktuellen Bericht zufolge kam die Anweisung von ganz oben.

König Charles III. hat seinen Sohn Prinz Harry offenbar darum gebeten, Ehefrau Herzogin Meghan nicht mit zum Schloss Balmoral zu bringen, als er und andere hochrangige Royals der sterbenden Queen Elizabeth II. zur Seite standen. Das meldet das britische Medium "The Sun".

Es war eine Art glücklicher Zufall, dass Harry und Meghan ausgerechnet im Lande waren, als die Großmutter des Prinzen verstarb. Trotz der Konflikte der vergangenen Jahre und obwohl kein Familientreffen in der Sommerresidenz der Queen geplant war, hieß es sofort, Harry und Meghan wären auf dem Weg nach Schottland. Schlussendlich flog aber nur Harry zur Familie, Meghan blieb in ihrem britischen Zuhause Frogmore Cottage auf dem Windsor-Gelände.

Das Ehepaar Sussex soll sich laut "The Sun" umentschieden haben, nachdem Prinz Harry in Frogmore Cottage einen Anruf von seinem Vater erhalten hatte, in dem er ihn darum bat, Meghan nicht mitzunehmen. Charles soll Harry gesagt haben, dass es nicht richtig oder angemessen sei, dass Meghan in einer so traurigen Zeit in Balmoral sei, verriet eine Quelle der Zeitung.

Außerdem sei Harry darauf hingewiesen worden, dass auch Prinzessin Kate, die Ehefrau von Prinz William, nicht mitfahre und dass die Zahl der Besucher am Sterbebett auf den engsten Familienkreis beschränkt werden sollte. Was genau passiert ist, ist Gegenstand von Spekulationen.

Bleibt Meghan auch der Beerdigung fern?

Nur die beiden ältesten Kinder der Monarchin - Charles und Prinzessin Anne - waren anwesend, als die Königin verstarb. Ihre anderen Kinder, Andrew und Prinz Edward, kamen so schnell wie möglich mit Prinz William, der nun der erste in der Thronfolge ist, mit dem Flugzeug nach. Edward wurde von seiner Frau Sophie begleitet, die von Queen Elizabeth II. wie eine zweite Tochter verehrt wurde und wahrscheinlich auf ihren Wunsch hin anwesend war.

Vor diesem Hintergrund bekommen die Worte, die Charles in seiner ersten Rede an die Nation am Freitagabend an Harry und Meghan richtete, besondere Bedeutung. "Ich möchte auch meine Liebe für Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, die ihr Leben in Übersee weiter aufbauen", sagte der König vor aller Öffentlichkeit.

Unterdessen wurde auch bekannt, dass Herzogin Meghan mehrere geplante Auftritte in New York abgesagt hat, die für den Tag nach dem wahrscheinlichen Beerdigungstermin der Königin angesetzt waren. Die Herzogin von Sussex sollte am 20. September in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon auftreten, am selben Tag, an dem sie und Prinz Harry auch die UN-Generalversammlung in Manhattan besuchen wollten. Außerdem soll Meghan planen, die Veröffentlichung der nächsten Episode ihres Podcasts "Archetypes" zu verschieben. Diese war für den nächsten Dienstag auf Spotify vorgesehen, wie "Page Six" meldet.

Der US-Sender Fox News spekuliert darüber, dass Meghan jedoch nicht der Beerdigung der Queen beiwohnen könnte. Hintergrund könnte demzufolge sein, dass die Herzogin ihre daheimgebliebenen kleinen Kinder, den dreijährigen Archie und die einjährige Lilibet, nicht so lange allein lassen wolle und deswegen schon früher zurück in den USA fliegen könnte.