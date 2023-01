Cheyenne Ochsenknecht und ihr Partner Nino haben am 19. August geheiratet.

Lange brodelt die Gerüchteküche: Ist Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem zweiten Kind schwanger oder nicht? Im Rahmen des Jahreswechsels scheint die Influencerin dies nun zu bestätigen. Auf Instagram teil sie ein eindeutiges Foto.

In wenigen Monaten wird Familie Ochsenknecht anscheinend wieder wachsen. Cheyenne Ochsenknecht und ihr Ehemann Nino deuten auf Instagram an, dass sie 2023 erneut Eltern werden. Beide veröffentlichten ein Foto, auf dem Ochsenknecht offenbar der Kamera ein Babybäuchlein präsentiert. Nino kommentierte die Aufnahme mit "2023 ... #4gewinnt".

Die Followerinnen und Follower Ochsenknechts freuen sich und gratulieren. So kommentierten Fans etwa: "Glückwunsch!", "Ich freue mich so sehr für euch". Auch Moderatorin Panagiota Petridou äußerte sich zu dem Post : "Wie schön! Mach einfach so viele Kinder wie geht!! Freu mich für euch." Andere ärgerten sich jedoch über die Berichterstattung der Medien, die schon vor wenigen Wochen ohne das Eimverständnis des Paares die Schwangerschaft bekannt gegeben hatten: "Herzlichen Glückwunsch, schade das einer aus eurem Bekanntenkreis es schon verraten hatte".

Mitte Dezember hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass Natascha und Uwe Ochsenknechts Tochter erneut schwanger sei. "Ich habe gegenüber dem Fernsehen oder den Zeitungen überhaupt gar nichts offiziell bestätigt. Weder Nino noch ich", hatte Cheyenne Ochsenknecht jedoch in einer Instagram-Story klargestellt.

"Ich habe zehnmal Ja gesagt"

Cheyenne Ochsenknecht und ihr Partner Nino haben am 19. August geheiratet. Am 1. Januar teilte Ochsenknecht einen Clip des funkelnden Verlobungsrings und schrieb dazu: "Ich habe zehnmal Ja gesagt." Im Juni hatte sie in einer Story dann erklärt, dass die Hochzeitsglocken noch im Sommer läuten sollen.

In ihren Storys geben die beiden später Einblicke in die Feier, bei der offenbar eine ausgelassene Stimmung herrschte. Neben Freunden war natürlich auch die Familie dabei, darunter ihr Vater Uwe und Mutter Natascha Ochsenknecht, Bruder Wilson Gonzalez und Bruder Jimi Blue.

Zuletzt hatte Cheyenne Ochsenknecht ein Bild ihrer kleinen Familie bei Instagram veröffentlicht. Dazu schrieb sie: "Und in dieser Welt seid ihr meine Welt."