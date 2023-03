Bei einem Konzert von Chris Brown in Berlin kommt es zum Eklat, als der Sänger einen Fan auf die Bühne holt. Den Künstler stört, dass die Frau permanent ihr Handy in der Hand hat. Letzten Endes reißt er es ihr aus der Hand und schmeißt es weg - so einige nehmen ihm die Aktion nicht mal übel.

Es ist wohl das, wovon viele Fans sehnlichst träumen: Man geht mit Tausenden anderen Menschen zu einem Konzert seines heißgeliebten Stars und wird plötzlich auf die Bühne geholt - und das auch noch alleine. So ist es einer Frau beim Auftritt des US-Rappers Chris Brown in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin passiert. Doch die glückliche Begebenheit endete für sie vorerst mit dem Verlust des Handys.

Was war vorgefallen? Nachdem die Frau auf einem Stuhl auf der Bühne Platz genommen hatte, hielt sie ihr Smartphone bereit, um sich mit dem Star zu fotografieren oder zu filmen. Chris Brown bemerkte das mitten in seiner Gesangseinlage und legte das Handy unter lautem Geschrei des Publikums auf den Schoß der Konzertbesucherin. Danach tätschelte er ihr Kinn und ihren Hals und täuschte einen Kuss an.

Nach ein paar Tanzeinlagen kam es dann noch besser - oder schlechter - wie man es eben nimmt. Während die Frau schon wieder ihr Handy vor Augen hatte, legte Chris Brown einen Lapdance auf ihrem Schoss hin und täuschte den nächsten Kuss an. Anschließend versuchte die Konzertbesucherin zum dritten Mal, ihr Smartphone für Filmaufnahmen zu entsperren - und da langte es dem US-Amerikaner. Als sie das Handy zum Selfie ansetzte, wurde es ihr von dem Rapper aus der Hand gerissen, der das Gerät prompt ins Publikum schmiss, wie in einem Video zu sehen ist.

Chris Brown: "Fuck dat phone"

Glück für die Frau: Angeblich bekam sie das Handy nach dem Konzert wieder, wie Fotos auf Twitter belegen sollen. Chris Brown reagierte im Nachgang auf Instagram auf den Vorfall und schrieb dort: "Fuck dat phone", was ungefähr so viel heißt wie "scheiß auf das Handy".

Auf Tiktok kam Browns Aktion gar nicht mal so schlecht an. Viele Nutzer kritisieren dort überbordende Smartphone-Nutzung. "Junge, die Handys fressen euch irgendwann auf. Einfach den Moment genießen", heißt es in einem Kommentar unter dem Video. Und in einem weiteren: "Würd in diesem Moment niemals auf die Idee kommen, mein Handy herauszuholen."