"Polizeiruf 110"-Schauspielerin Claudia Michelsen hat einen Unfall erlitten, bei dem sie sich eine Verletzung der Halswirbelsäule zuzog. Über die Umstände des Unfalls und die Schwere der Verletzung ist bislang wenig bekannt, doch hatte sie offenbar "Glück im Unglück".

Claudia Michelsen, bekannt aus der ARD-Krimireihe "Polizeiruf 110" und den ZDF-"Ku'damm"-Mehrteilern, hatte einen Unfall. Das bestätigte eine Sprecherin der Schauspielerin der "Bild"-Zeitung. Laut dem Statement hat sich Michelsen am Halswirbel verletzt. "Glück im Unglück, es geht ihr so weit gut! Wir gehen fest davon aus, dass sie im März wieder arbeiten kann", so die Presse-Agentin. Wie es zu dem Unfall kam und was dabei genau passiert ist, gab die Sprecherin nicht bekannt.

Die "Bild"-Zeitung berichtet weiter, die 53-Jährige habe sich zwei Halswirbel gebrochen und es solle ernst sein. Das habe jemand aus ihrem Umfeld berichtet. Außerdem heißt es, der Dreh des nächsten "Polizeiruf 110"-Krimis, der in drei Wochen in Magdeburg starten sollte, sei bereits bis auf Weiteres verschoben worden.

Claudia Michelsen verkörpert seit 2013 in "Polizeiruf 110" die Magdeburger Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch. Zwischen 2016 und 2021 feierte sie mit den ZDF-Mehrteilern "Ku'damm 56", "Ku'damm 59" und "Ku'damm 63" Erfolge, darin spielte sie die Tanzschulleiterin Caterina Schöllack. Michelsen war zudem bereits mehrmals in der "Tatort"-Reihe zu sehen und übernahm Serien-Gastrollen in "Der Alte", "Der letzte Zeuge" oder "Der Ermittler".