Unterhaltung

"Die letzten Jedi" kommen: Countdown für "Star Wars VIII" lauft

Er dürfte einer der Kassenschlager des Jahres werden - auch wenn "Star Wars: Die letzten Jedi" erst am 14. Dezember anläuft. Von der Handlung ist bisher nur wenig bekannt. Ändert daran eine aktuelle Pressekonferenz in Los Angeles etwas?

Der Countdown für den Kinostart der achten Episode von "Star Wars: Die letzten Jedi" ist gestartet. Bei einer Pressekonferenz in Los Angeles versprachen die Stars ein unterhaltsames Vergnügen - ohne allerdings etwas von der Handlung preiszugeben. Regisseur Rian Johnson sagte: "In erster Linie wollten wir, dass sich der Film wie ein Star-Wars-Film anfühlt." Schauspieler John Boyega meinte: "Ich habe den Film erst einmal gesehen und ich muss ihn mir noch mal angucken, da in diesem Film so sehr viel passiert."

Der Streifen kommt am 14. Dezember in die deutschen Kinos. Das zweieinhalbstündige Werk ist die Fortsetzung von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" aus dem Jahr 2015.

Mit dabei ist auch die im letzten Dezember gestorbene Schauspielerin Carrie Fisher in ihrer Rolle als Prinzessin Leia. Sie hatte ihre Szenen für den Film noch abschließen können. Fisher war am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben, nachdem sie während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Quelle: n-tv.de