Eigenes Haus abgebrannt: Cyrus und Hemsworth spenden 500.000 Dollar

Neben vielen anderen Menschen haben auch Miley Cyrus und Liam Hemsworth in den Flammen in Kalifornien ihr Haus verloren. Trotzdem spenden die zwei jetzt eine halbe Million US-Dollar für andere Opfer des Feuers.

Die Brände in Kalifornien wüten weiter und fordern immer mehr Todesopfer. Mindestens 50 Menschen kamen bislang ums leben, Tausende haben ihr Zuhause verloren. Auch das Haus von Miley Cyrus und Liam Hemsworth steht nicht mehr.

Die zwei hatten Thomas Gottschalk 2016 sein Gästehaus für angeblich fast 2,3 Millionen Euro abgekauft. Nachdem dessen Haupthaus vollständig abbrannte, waren auch diese 420 Quadratmeter nicht mehr zu retten. Hemsworth postete jetzt ein Foto von dem, was ihnen geblieben ist. Dazu schreibt er: "Es waren ein paar herzzerreißende Tage. Das ist, was von meinem Haus übrig ist. Liebe. (...) Ich war gestern in Malibu und erstaunt zu sehen, wie die Gemeinschaft zusammenhält, um sich gegenseitig zu helfen. (...) Vielen Dank für all die großartigen Menschen, die dazu beigetragen haben, kleinere Feuer in der Nähe meines Grundstücks zu verhindern. (...) Vielen Dank an alle Feuerwehrmänner in Kalifornien."

Natürlich sind Prominente wie Gottschalk, Cyrus und Co. jetzt nicht mittellos, ganz im Gegensatz zu den vielen Normalsterblichen in Südkalifornien, deren Häuser ebenfalls dem Feuer zum Opfer fielen. Und weil ihnen genau das bewusst ist, haben Cyrus und Hemsworth jetzt trotz ihres eigenen Verlustes 500.000 US-Dollar gespendet. Das Geld ging laut einer Sprecherin der beiden an die Malibu Foundation, die Hemsworth auch in seinem Post verlinkt hat, um andere zum Spenden zu animieren. Die Organisation kümmert sich um die Menschen, die nach dem Verlust ihres Zuhauses finanziell weniger gut dastehen als die Prominenten.

