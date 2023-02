"Was mir am meisten Angst macht, das Jahr ist erst einen Monat alt", sagt Katzenberger in Hinsicht auf die Probleme der vergangenen Wochen.

Während die Kommunikation ihrer Eltern Iris und Peter Klein derzeit festgefahren zu sein scheint, meldet sich Tochter Daniela Katzenberger zu Wort. Sie beschreibt die Emotionen der vergangene Wochen, und warum sie sich "lieber die Zunge abschneiden würde" als ihrer Mutter Tipps zu geben.

Das Ehedrama ihrer Mutter und ihres Stiefvaters belastet auch Reality-Star Daniela Katzenberger. "Es war echt die Hölle. Es war wirklich, wirklich schlimm", erklärt die "Katze" in einer Instagram-Story zum Ehedrama von Iris und Peter Klein. Aber wie geht sie damit um?

"Irgendwann war ich so an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe: Nee, jetzt habe ich genug, jetzt halte ich mich da auch einmal raus. Ich bin an einem Punkt, wo ich nichts mehr lesen will." Sie habe auch nichts mehr hören wollen, habe nur wenig Instagram genutzt. "Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich ersticke, das frisst mich auf." Stattdessen sei sie lieber in die Badewanne gestiegen und habe "meine ganzen Emotionen da rausgeschwitzt".

Und das waren eben die Emotionen, die in Hinsicht auf die Situation ihrer Eltern hochkamen: Katzenbergers Mutter Iris Klein behauptete kürzlich öffentlich, dass ihr Mann sie mit Yvonne Woelke betrogen habe, als er als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis in Australien war. Cordalis ist Katzenbergers Ehemann. "Ich habe mein Vertrauen verloren, ihn viel zu oft beim Lügen erwischt", so Iris Klein. Die Kommunikation zwischen ihr und Ehegatte Peter findet derzeit teils öffentlich statt, teils aber auch hinter verschlossenen Türen, wie beim kürzlichen Ehegipfel in einem Hotel. Nur wenig drang nach draußen. Daniela Katzenberger will sich aber, trotz der auch für sie offenbar emotional schwierigen Lage, möglichst heraushalten.

"Das sind erwachsene Leute"

"Man muss aufpassen, gerade bei der eigenen Family, bei den eigenen Eltern in dem Fall. Man muss aufpassen, dass man sich da nicht herunterreißen lässt", so die 36-Jährige. "Und das klingt voll gemein. Aber, ehrlich gesagt, ich kann nicht deren Ehe-Probleme zu meinen Problemen machen. Das sind erwachsene Leute, und ich weiß selber nicht, was da genau war, und ich will da auch niemanden verurteilen oder so, aber ich will mich da einfach raushalten, weil ich bin eigentlich immer die, die einen kühlen, überlegten Schädel hat."

Auch gibt sie eine Weisheit von sich, die den von Iris und Peter Klein vielfach geteilten Sinnsprüchen in nichts nachsteht: "Zu viele Köche verderben den Brei, und in dem Fall die Ehe."

"Ich bin keine Eheberaterin"

"Ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, ich bin immer da, aber ich bin keine Eheberaterin." Sie werde ihr keine Tipps geben oder sagen, was sie machen soll, erklärt Katzenberger. "Die ist alt genug. Ich meine, die ist 55. Die weiß schon, was sie macht." Da Ehetipps, sollten sie nicht funktionieren, auch einmal nach hinten losgehen können, erklärt die "Katze" gar: "Lieber schneide ich mir die Zunge ab, als irgendwelche Ehetipps zu geben."

Schnell wechselt sie in ihrer Story dann zu den weiteren Themen ihres Lebens. Ansonsten sei "alles wie immer", so Katzenberger. "Der Lucas ist auch wieder da. Und der hat acht Kilo abgenommen. Ey, der sieht aus.... Das schlimmste ist nicht, dass der acht Kilo abgenommen hat, sondern dass ich nebendran aussehe wie so ein Nashorn, wie so ein Nilpferd." Es ist ein Thema, dass das TV-Sternchen aber eher zu amüsieren als zu belasten scheint: "Desto schmaler er, desto fetter sehe ich nebendran aus."

Gemeldet hatte sich Katzenberger in der Causa Klein im Übrigen aus ihrer Wahlheimat Mallorca. "Hier auf Mallorca ist ja wirklich der Frühling ausgebrochen. Wir waren vorhin auch am Strand (...) Boah, das ist so schön, das tut so gut." Sie habe das "aufgesogen wie ein Schwamm". Sie teilte mehrere Aufnahmen vom Strand, wohlgemerkt noch dick bekleidet, aber auch eine aus dem Badezimmer, nach dem Herausschwitzen der Emotionen.