Nicht Lucas, nicht Gigi und auch nicht Tessa - beim "Großen Wiedersehen" der Dschungelstars gerät stattdessen Cosimo Citiolo auf einmal ins Kreuzfeuer der Kritik. Und der Zoff ist auch nach der Show noch lange nicht vorbei. Der "Checker vom Neckar" steht weiter am Pranger.

Als sich die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Montagabend in "Das große Wiedersehen" bei RTL erneut begegnen (auch auf RTL+ abrufbar), kann von der großen Versöhnung keine Rede sein. Doch nicht etwa die üblichen Verdächtigen wie Lucas Cordalis, Gigi Birofio oder Tessa Bergmeier schrauben das Erregungslevel in die Höhe. Vielmehr ist es Cosimo Citiolo, der gleich mehrere ehemalige Mitcamperinnen und Mitcamper gegen sich aufbringt.

Dabei geht es in erster Linie gar nicht um das Verhalten des 41-Jährigen im Dschungel, sondern um Dinge, die sich erst nach seinem Auszug aus dem Camp ereignet haben sollen. "Du hast draußen wirklich dein wahres Gesicht gezeigt!", schimpft etwa Cecilia Asoro drauf los. Und sie ergänzt: "Wie du mit Djamilas Begleitung geredet hast, war absolut respektlos!"

Doch auch Papis Loveday kann nicht an sich halten. "Der hat Leute draußen schlecht behandelt", weiß er zu berichten. "Auch den Kameramann! Kein Respekt! Er ist ein fettes Riesen-Baby!" Citiolo weiß sich der Angriffe irgendwann sogar nicht mehr anders zu erwehren, als vorübergehend aus dem Studio zu rennen.

Diskussion um Sonnenbrille

Wer dachte, das "Cosi-Gate" habe sich mit diesem Eklat beim "Großen Wiedersehen" bereits erledigt, ist allerdings falsch gewickelt. So fragte RTL bei dem erwähnten Kameramann nach, was sich denn beim Dreh mit Citiolo ereignet habe. Demnach reagierte der "Checker vom Neckar" reichlich unwirsch auf einen Styling-Tipp des TV-Profis. "Ich habe ihn lediglich gefragt, ob er seine Sonnenbrille während unseres Drehs im Innenraum anbehalten möchte. Mit der Erklärung, es schaffe ansonsten eine gewisse Distanz", erläutert der Kameramann, was Citiolos Unmut befeuert habe.

Loveday wiederum geht im RTL-Interview noch einmal ins Detail: "Er hat den Kameramann einfach blöd angemacht! Diese Menschen arbeiten für uns Tag und Nacht. Ohne diese Menschen wärst du nicht da, wo du bist!" Loveday versteigert sich mit Blick auf Citiolo sogar zu der Aussage: "Der Typ ist böse."

"... als wäre ich fake"

Auch Asoro legt im RTL-Gespräch noch einmal nach. Unter anderem habe sich Citiolo negativ zum Aussehen von Dschungelkönigin Djamila Rowe geäußert, erklärt sie. "Als er gemerkt hat, er kommt in der Außenwelt gut rüber, hat er gedacht: 'Die ganze Welt dreht sich jetzt um mich'", sagt Asoro und ergänzt: "Cosimo hat einen Höhenflug gehabt und hat sofort seine Maske abgelegt."

Citiolo dagegen sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. "Die wollen mich so darstellen, als wäre ich fake", echauffiert er sich. Seine ehemaligen Mitcamperinnen und Mitcamper hätten offenbar Gefallen daran, ihn auseinanderzunehmen. Immer wieder würden sie bei ihm nach Angriffspunkten suchen - für eine Versöhnung sehe er deshalb auch keinen Grund. Sieht ganz so aus, als sei das "Cosi-Gate" noch lange nicht zu Ende.