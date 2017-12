Unterhaltung

Sportler, Schauspielerin, Sänger: Das Dschungelcamp ist voll

Offiziell ist bis kurz vor dem Start des Dschungelcamps im Januar streng geheim, wer vor einem Millionenpublikum Känguruoden essen oder einen Seelenstriptease am Lagerfeuer hinlegen wird. Medien nennen trotzdem die letzten Namen.

Über potenzielle Bewohner des Dschungelcamps wird schon seit geraumer Zeit spekuliert, jetzt will die "Bild"-Zeitung das Geheimnis gelüftet haben, wer auf den letzten freien Pritschen im TV-Dschungel nächtigen könnte: Angeblich sind es Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann, Sänger Sydney Youngblood und Schauspielerin Sandra Steffl.

Ansgar Brinkmann, der unter anderem für Arminia Bielefeld auf dem Platz stand, war zwar als "der weiße Brasilianer" bekannt, seine Eskapaden abseits des Fußballfelds brachten dem 48-Jährigen aber auch den weniger schmeichelhaften Spitznamen "Trinkmann" ein. Damit dürfte er einem breiteren Publikum bekannt sein als Mitcamperin Sandra Steffl, die in ihren Filmprojekten eher auf den unteren Teilen der Besetzungsliste auftauchte und zudem Deutschlands erste Burlesque-Comedy-Gruppe gründete. Ob sie mit dieser schon zur Musik von Sydney Youngblood getanzt hat? Der hatte 1989 immerhin zwei Hits: "If only I could" und "Sit and Wait" landeten auf Platz drei und zwei der Charts.

Schon vorher war inoffiziell bekannt geworden, mit wem die drei Neulinge in der zwölften Auflage von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" ums Lagerfeuer sitzen werden. Es heißt, mit dabei seien Model Tatjana Gsell, "Promi Big Brother"-Insassin Natascha Ochsenknecht, Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser, "Bachelor"-Kandidatin Kattia Vides, Transgender-Model Giuliana Farfalla, der aus dem "Sommerhaus der Stars" bekannte Matthias Mangiapane , "DSDS"-Kandidat Daniele Negroni, Schlagersängerin Tina York und David Friedrich, der in diesem Jahr die letzte Rose der "Bachelorette" ergatterte.

Von RTL ist das komplette Promi-Aufgebot noch nicht bestätigt - wie üblich hüllt sich der Sender bis kurz vor Beginn der Show in Schweigen.

Quelle: n-tv.de