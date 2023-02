Obwohl Prinz Harry seine Familie in seinen Memoiren attackiert, sind er und Herzogin Meghan im Mai zur Krönung von König Charles III. eingeladen. In London, wo die Planungen auf Hochtouren laufen, hat man mit Blick auf die Rückkehr der beiden Sorge vor einem "totalen Zirkus".

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben noch nicht bestätigt, dass sie zur Krönung von Harrys Vater, König Charles III., nach Großbritannien reisen. Falls sie teilnehmen, dürfen die beiden, die seit 2020 in den USA leben, wohl keinen großen Empfang erwarten. Der 38-jährige Harry und seine drei Jahre ältere Ehefrau waren mit ihrem Umzug nach Kalifornien auch als hochrangige Royals zurückgetreten.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex können offenbar mit einem Platz in der zweiten Reihe rechnen, erklärte Royal-Expertin Katie Nicholl in der "Vanity Fair". Die Krönung findet am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey statt.

Nicholl meint, da die Sussexes nicht mehr für das Königshaus arbeiteten, könnten sie davon ausgehen, genauso behandelt zu werden wie Harrys Cousinen, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, "die an wichtigen Familienfeiern teilnehmen, aber nicht im Rampenlicht stehen und nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes erscheinen". Beatrice und Eugenie sind die Töchter von Charles' Bruder Prinz Andrew.

Gleiches Prozedere wie 2022?

Bei der Krönung sollen Medienberichten zufolge nur arbeitende Royals auf dem Balkon erscheinen. Der Fokus wird auf König Charles, Königsgemahlin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate liegen. Auch beim Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II., das im Juni 2022 gefeiert wurde, waren Meghan und Harry nicht mit auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Die Sussexes waren für die mehrtägigen Feierlichkeiten zwar in England, jedoch kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Im Mai könnte es ihnen nun genauso ergehen.

Sollten Harry und Meghan tatsächlich für die Krönung nach Großbritannien reisen, könnte es dennoch zu herausfordernden Momenten für die Königsfamilie kommen. Die Sussexes haben nicht nur im Dezember in ihrer Netflix-Dokureihe "Harry & Meghan" Anschuldigungen gegen die Royals erhoben. Anfang Januar erschien Prinz Harrys Autobiografie "Spare" (deutsch: "Reserve"), in der er unter anderem seinen älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, attackiert.

Palastmitarbeiter, die an den Krönungsplänen arbeiten, erklärten laut "The Sun", dass das Königshaus die Sussexes trotzdem nicht von der Krönung von König Charles III. ausschließen wolle. Eine angeblich mit der Sache vertraute Quelle sagte dem Blatt: "Sie werden definitiv eingeladen, und wir gehen davon aus, dass sie kommen werden."

Allerdings hoffen die Leute, die die Zeremonie planen, angeblich, dass das Paar schon vor dem Krönungswochenende in Großbritannien ankommt. So könnte ein erstes "unangenehmes Treffen" bei den Feierlichkeiten verhindert werden. Es wäre "hilfreich", so der Insider, "wenn sie früher kommen würden, damit es an diesem Tag keinen totalen Zirkus gibt".