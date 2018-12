Vorsätze, Wünsche, Pläne - Ende Dezember ist der perfekte Zeitpunkt für Gedankenspiele in puncto Zukunft. Davon sind natürlich auch Fixsterne wie der sonntägliche "Tatort" nicht ausgenommen. Hier sind Vorschläge fürs kommende Jahr.

Fischers Helene ist nicht mehr mit dem Flori zusammen, der HSV spielt plötzlich Fußball und in Guantanamo läuft möglicherweise gar kein Springsteen auf dem Flur - wer sich in diesen Tagen nach Verlässlichkeit sehnt, sollte Salzstangen und Eierlikör in Reichweite haben. Selten waren Seelenschmeichler so gefragt wie jetzt. Doch nichts ist so beständig wie der Wandel, wusste schon Heraklit und in der Tat: The Times They Are a-Changin', nicht mal die olle Lindenstraße ist vor dem Untergang gefeit. Was bleibt? Dschungelcamp. Spekulatius. Tatort.

Und der hatte es 2018 durchaus in sich, Stichwort Veränderung: Kopper nahm seinen Hut. Borowski musste alleine los. Beim Tschiller hat es ordentlich gekracht und die Berlinger zog es nach Mainz zurück. Murot erlebte seinen Murmeltag, die Schweiz kam ohne Schnitt aus und die Tage vom Stellbrink sind auch demnächst gezählt. Bei allem Gekrittel und Gemecker - nicht zuletzt mit Blick auf das mental-mediale Betrübtsein ob des bevorstehenden 'Bye-Bye, Beimers' - ist eines klar: Gut, dass es das letzte Lagerfeuer am Sonntagabend noch gibt. Schön, das der "Tatort" ungebrochen knistert und knackt, unterhält, erforscht, entschleunigt, ermutigt, entsetzt.

"Fräulein Odenthals Gespür für Schnee." (Foto: SWR/Martin Furch)

Ein paar Wünsche fürs kommende Jahr gibt es dennoch:

1. Sommerpause

Dass der "Tatort" im WM-Jahr ein Päuschen einlegt - akzeptiert! Und dass "Die Mannschaft" so früh die Segel streicht, konnte man ja auch nicht ahnen. Im ungeraden Jahr aber, liebe ARD, gibt es keinen Grund dafür, dass "Der Sonntagskrimi" sich in die Sommerfrische zurückzieht, im Gegenteil: Krimi statt Cornern - hier muss ein Umdenken stattfinden. Ferien streichen, sonst kucken wir Pilcher!

2. Experimente

Mehr davon! Mutiger! Metaebenenmäßiger! In Schwarz-Weiß. Als Musical-Variante. Mit Superhelden. Als Kids-Krimi. Stummfilm. Überlänge. Mit dem Handy gefilmt. Ein paar Arbeitstitel zur freien Verwendung: "Borowski und Ant-Man". "Balla-Ballauf-Land". "The House that Brix Built". "Odenthalia". "Forsthaus Falke? Au!"

3. Doppelpack

Im Zeitalter von Binge-Watching und Boxsets sind 90 Minuten viiiiiel zu kurz. Wie soll man da ausreichend süchtig werden, wenn just, als man zum zweiten Mal Chips, Brause, den Eimer mit der Eiscreme aus der Küche ranschafft, schon der Abspann ertönt? Gleich noch einen hinterher, das muss die Devise sein. Oder gleich zwei. Wenigstens eine schmucke Wiederholung sollte drin sein, aber nicht das gerade erst gezeigte Zeug aus 2016, sondern eins von den schönen Urviechern: Kressin. Schimmi. Wiegand.

4. Vorspann

Muss dringlichst mal geändert werden.

Falke und Grosz - zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Oder so ... (Foto: NDR/Sandra Hoever)

Scherz.

Bitte genau so lassen.

5. Zuschauerzahl

Der Kommissar mit der schwächsten Quote muss zur Strafe ins Dschungelcamp …

6. Long Live The King

… dafür darf der Dschungelkönig/die Dschungelkönigin einmal zur Belohnung ermitteln.

Wir werden das Ende 2019 überprüfen. Versprochen. Bis dahin: Guten Rutsch - und immer schön ans Alibi denken!