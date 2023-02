In den frühen 90er Jahren prägen "De La Soul" den Hip Hop der US-Ostküste. Vom Gangsta-Rap setzt sich das Trio inhaltlich ab - und hat Erfolg. Nun ist eines ihrer Gründungsmitglieder gestorben.

Der US-Rapper David Jolicoeur alias Trugoy the Dove vom Hip-Hop-Trio "De La Soul" ist tot. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend, die sich auf einen Sprecher der Musiker berufen. Jolicoeur wurde 54 Jahre alt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. In den vergangenen Jahren hatte Trugoy öffentlich über Herzprobleme gesprochen.

Trugoy und seine Schulfreunde Posdnuos und Maseo hatten De La Soul 1988 in Amityville auf Long Island im US-Bundesstaat New York gegründet. Ihr Debütalbum "3 Feet High and Rising" mit dem Hit "Me, Myself and I" verschaffte dem Trio 1989 den Durchbruch. Das Trio setzte sich mit vielseitigen Samples, intelligenten Wortspielen und einer unbeschwerten Lebenseinstellung vom damals üblichen Gangsta-Rap ab und hatte großen Einfluss auf die alternative Hip-Hop-Szene.

Das letzte Album von "De La Soul" war "And the Anonymous Nobody ..." aus dem Jahr 2016, das erste seit 2004. Auf dem Album wirkten Little Dragon, David Byrne, Damon Albarn, Usher und andere mit. Dazu gab es eine Dokumentation mit dem Titel "We're Still Here (Now)...".

Die Musik des Hip-Hop-Trios bestand aus Jazz- und Funk-Samples - eine Technik, die zu ihrem charakteristischen Sound beitrug, aber auch dazu führte, dass ihre Songs jahrelang in Rechtsstreitigkeiten verwickelt waren. Die Probleme mit der Freigabe von Samples sollen teilweise dazu geführt haben, dass viele Songs der Gruppe nicht bei Streaming-Diensten abrufbar waren, berichtet das Magazin "Pitchfork". Vor kurzem wurde jedoch angekündigt, dass ihr Song-Katalog ab dem 3. März verfügbar sein wird.

Nach Trugoys Tod bekundeten zahlreiche Größen aus der Hip-Hop-Szene wie Usher und Pharrell ihr Beileid. Rapper Big Daddy Kane erklärte: "Es war mir eine Ehre, mit dir auf so vielen Bühnen zu stehen."