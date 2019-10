Vergangene Woche stirbt ein guter Freund von Demi Lovato. Die Sängerin erinnert sich an den Mann namens Tommy auf besondere Art und Weise. Ein Foto ihrer Liebe zu ihm postet sie jetzt bei Instagram.

Demi Lovato trauert um ihren Freund Thomas, der vor einer Woche an den Folgen seiner Drogensucht starb. Nun hat ihm die Sängerin mit einem neuen Tattoo gedacht: Der Buchstabe T - hauchfein und in Schreibschrift gestochen - ziert ab sofort ihren Unterarm.

"Ein T für Tommy. Ruhe in Frieden du besonderer Engel. Ich werde dich immer lieben", schrieb die 27-Jährige zu einem Foto des neuen Körperschmucks auf Instagram. Außerdem verlinkte sie zum Instagram-Profil des Verstorbenen. Dann bedankte sie sich auch noch bei ihrem Tätowierer für das Andenken: "Es ist wunderschön, und ich bin sehr dankbar dafür."

"Holt euch bitte Hilfe"

Kurz nach Tommys Tod hatte sich Lovato über das soziale Netzwerk auch an ihre Fans gewandt, um in ihrer Story vor den Gefahren von Drogensucht zu warnen. "Eine Suchtkrankheit ist kein Spaß. Wegen dieser schrecklichen Krankheit hat der Himmel nun einen Engel mehr. Wenn ihr mit Suchtproblemen kämpft oder jemanden kennt, der es tut, holt euch bitte Hilfe!", schrieb sie zu einem Schwarz-weiß-Foto von Thomas. Unter ein weiteres textete sie: "Am Boden zerstört. Bitte haltet eure Lieben fest. Sagt ihnen, dass sie etwas Besonderes sind und dass ihr sie liebt. Sorgt dafür, dass sie es wissen. Ruhe in Frieden."

Der Ex-Disney-Star hat selbst immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen. Im Sommer 2018 hatte sie einen Rückfall erlitten und wäre fast an einer Überdosis gestorben. Zum wiederholten Mal musste sie sich in eine Klinik begeben. Zuletzt aber machte sie wieder positive Schlagzeilen. Und zwar, als sie ihren Körper im Bikini in die Kamera zeigte, samt Cellulite und ganz ohne Photoshop.