Einen Reality-TV-Meilenstein hat er bereits in seiner Vita. Jay Khans Ausflug ins Dschungelcamp 2011 ist schließlich unvergessen. Nun könnte der Sänger auch Erfahrungen bei "Promi Big Brother" sammeln. Er wird als Teilnehmer der kommenden Staffel gehandelt.

Am 18. November fällt der Startschuss für die zehnte Staffel von "Promi Big Brother". Noch hat der Sender Sat.1 keinen Kandidaten und keine Kandidatin offiziell bestätigt. Die Gerüchteküche brodelt aber natürlich bereits seit Wochen.

So berichtet die "Bild"-Zeitung nun über den nächsten angeblichen Teilnehmer. Demnach zieht in diesem Jahr auch Sänger Jay Khan in den TV-Container.

Der heute 40-Jährige wurde Mitte der 2000er-Jahre mit der Boygroup US5 bekannt. Angesichts seines nachlassenden musikalischen Erfolgs verschlug es ihn anschließend in diverse Reality-TV-Formate. Beim "Promiboxen" war er ebenso zu sehen, wie natürlich im Dschungelcamp. So war er Teil der legendären Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2011, die von jeder Menge Intrigen und Streitigkeiten der Camp-Bewohner geprägt war, ehe Moderator Peer Kusmagk zum Dschungelkönig gekrönt wurde.

Heute ist Khan mit der Boygroup Team 5ünf, die er zusammen mit Marc Terenzi gründete, unterwegs. Auch mit seinen Liebesbeziehungen sorgte der Sänger für Aufsehen. Von 2006 bis 2009 war er mit der ehemaligen "Germany’s next Topmodel"-Gewinnerin Lena Gercke liiert. 2011 folgte eine kurze Beziehung mit Sängerin Indira Weis, die sich im Dschungelcamp angebahnt haben sollte.

Von Micaela Schäfer bis Menderes Bagci

Der Sender hat sich bislang noch nicht zu den "Promi Big Brother"-Gerüchten um Khan geäußert. Der Musiker selbst schweigt ebenfalls über eine mögliche Teilnahme.

Auch die anderen Spekulationen rund um die Kandidatinnen und Kandidaten der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" wurden bislang nicht bestätigt. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass etwa Erotikmodel Micaela Schäfer und "Deutschland sucht den Superstar"-Kultkandidat Menderes Bagci - beide ebenfalls ehemalige Dschungelcamper - mit von der Partie sein könnten. Auch Entertainer Jörg Knör soll als Kandidat im Gespräch sein.

Das Format, das diesmal erst später im Jahr als bislang üblich und parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgestrahlt wird, wird von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt am Ende ein Preis in Höhe von 100.000 Euro.