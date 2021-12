"All I Want For Christmas ..."

"All I Want For Christmas ..." Designer Philipp Plein wird wieder Vater

In einem festlichen Video auf Instagram lässt Modedesigner Philipp Plein die Baby-Bombe platzen: Er und seine Freundin Lucia Bartoli erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für den 43-Jährigen ist es das schönste Weihnachtsgeschenk, wie er in seinem Post verrät.

Der deutsche Modedesigner Philipp Plein erwartet sein erstes gemeinsames Kind mit Freundin Lucia Bartoli. Die Neuigkeit überbrachte der 43-Jährige der Öffentlichkeit mit einem kurzen Video: Auf Instagram teilte Plein einen Clip, in dem seine Partnerin in einem festlichen Glitzer-Outfit durch das weihnachtlich geschmückte Anwesen läuft.

Vor dem Weihnachtsbaum umarmen sich Plein und Bartoli, dann streichelt und küsst er den runden Bauch seiner Freundin. "All I Want For Christmas Is ..." (Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist ...) schrieb Plein unter den Post und setzte dazu ein Schwangerschafts- und Still-Emoji sowie ein rotes Herz, ein Milchfläschchen und ein Baby-Emoji.

Zweites Kind für Plein

Die Fans des Designers sind begeistert und gratulierten dem Paar. "Wow", "Gott segne euch" , "Glückwunsch" lauten einige der Kommentare. Für den Modedesigner ist es das zweite Kind. Mit seiner Exfreundin Fernanda Rigon hat er bereits einen achtjährigen Sohn.

Philipp Plein grenzt sich mit seinen auffälligen Mode-Designs stark von seinen Konkurrenten auf dem Luxusmarkt ab. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sagte er einst, er entwerfe Kleider für Menschen, die bei Cavalli, Versace und Dolce & Gabbana nicht mehr fündig werden.