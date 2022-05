Kabarettistin und Reality-TV-Star Désirée Nick hat große Pläne. Die 65-Jährige will sich für die nächste Staffel von "Germany's next Topmodel" bewerben. Dafür schreckt sie auch nicht davor zurück, sich mit Model-Mama Heidi Klum höchstpersönlich zu vergleichen - und findet, sie schneide optisch besser ab.

In diesem Jahr ist "Germany's next Topmodel" (GNTM) so divers wie nie. Für die Teilnehme bewerben konnten sich alle Frauen, ganz gleich welcher Hautfarbe oder Körpergröße, welchen Gewichts oder Alters. Die älteste Kandidatin 2022 war die 68-jährige Barbara, die die Show allerdings bereits verlassen musste. Unter den letzten Verbliebenen ist nun noch die 66 Jahre alte Lieselotte, und auch ihre Konkurrentin Martina ist bereits 50 Jahre alt. Daher sieht sich jetzt wohl auch Désirée Nick dazu berufen, ihr Glück als Model zu versuchen und lädt auf ihrem Instagram-Account eine Art Bewerbungsvideo für die nächste Staffel der ProSieben-Show hoch.

In dem kurzen Clip trägt die Nick einen blauen Badeanzug mit tiefem Dekolleté, einen großen Hut und High Heels. So posiert sie am Terrassengeländer eines Luxus-Hotels in Dubai. "Hallo Heidi, ich wollte dich was fragen: Darf ich mich bei dir nächstes Jahr für 'Germany's Next Topmodel 60+' bewerben?", fragt die 65-Jährige. Doch genügt der Kabarettistin, die für ihre spitze Zunge bekannt ist, das so natürlich nicht. Und so holt sie auch noch zu einem Angriff auf die GNTM-Chefin aus: "Also ich finde, ich sehe besser aus als du!"

"Zeige dir, wie Posing geht"

Im Text zum Video legt die Nick dann sogar noch einmal nach. "Ich zeig dir mal, wie Posing geht. Ab 50 wird nämlich alles anders, du hast noch ganze zwölf Monate", schreibt Nick an "Heidi Klum Kaulitz", die am 1. Juni aber erstmal ihren 49. Geburtstag feiert. Einen Tipp für Klum hält sie dann auch noch bereit. "Halte dich fern von der Schönheitschirurgie! Mein Körper ist von der Natur gemacht." Ganz ernst meint sie zumindest den letzten Satz allerdings nicht, ist doch bekannt, dass die Nick in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal einen Beauty-Doc aufsuchte.

Ob Désirée Nick tatsächlich Interesse hätte, bei GNTM mitzumachen, ist unklar, allerdings war sie bereits in diversen anderen Shows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen, wurde 2004 sogar zur Dschungelkönigin gewählt. Derzeit macht die Nick Urlaub in Dubai und lädt immer wieder Schnappschüsse von dort hoch. Auf dem aktuellen Bild vergleicht sie sich mit niemand Geringerem als Kim Cattrall, der Schauspielerin, die als sexy Samantha in "Sex and the City" bekannt wurde.