Felicity Huffman ist wieder auf freiem Fuß. Nach rund eineinhalb Wochen und damit schneller als erwartet darf die unter anderem aus der Serie "Desperate Housewives" bekannte Schauspielerin das Gefängnis verlassen. Doch der Betrugs-Skandal, in den sie verstrickt ist, zieht noch immer Kreise.

Nach rund zwei Wochen in Haft ist die wegen Betrugs in einem Hochschul-Bestechungsskandal verurteilte US-Schauspielerin Felicity Huffman wieder auf freiem Fuß. Die 56-Jährige habe ihre Strafe abgesessen und die Haftanstalt im nordkalifornischen Dublin nach elf Tagen verlassen, berichteten US-Medien unter Berufung auf die nationale Gefängnisbehörde. Nun muss die Schauspielerin noch weitere Auflagen erfüllen, darunter 250 Stunden gemeinnützige Arbeit.

Ein Gericht in Boston hatte Mitte September das Urteil gegen Huffman verhängt. Die Schauspielerin hatte sich im Mai schuldig bekannt, 15.000 Dollar (etwa 14.000 Euro) Schmiergeld gezahlt zu haben, damit Antworten ihrer ältesten Tochter bei einer Aufnahmeprüfung nachträglich aufgebessert wurden. Ihre ursprünglich auf 14 Tage angesetzte und nun um drei Tage verkürzte Haftstrafe trat sie am 15. Oktober an.

Der Skandal um die Hochschul-Bestechungen hatte weite Kreise gezogen. Insgesamt sollen über 50 Prominente und Unternehmer teils erhebliche Summen gezahlt haben, um ihre Kinder an Elite-Hochschulen unterzubringen.

Lori Loughlin droht Schlimmeres

Zu den Beschuldigten gehören auch die Schauspielerin Lori Loughlin aus der Sitcom "Full House" und ihr Mann, der Modedesigner Mossimo Giannulli. Die Anklage gegen sie wurde soeben erst ausgeweitet. So wird den beiden inzwischen nicht mehr nur Verschwörung zum Betrug und Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen, sondern auch Verschwörung zur Bestechung im Zusammenhang mit einem Bundesprogramm.

Loughlin und Giannulli sollen 500.000 Dollar gezahlt haben, damit ihre beiden Töchter eine angesehene Universität besuchen können. Ihnen drohen noch längere Haftstrafen. Im Gegensatz zu Huffman bestreiten sie die Vorwürfe bislang jedoch.

Die geständige Huffman wurde nicht zuletzt durch ihre Rolle der "Lynette Scavo" in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" bekannt. Aber auch in anderen TV-Formaten wie "American Crime" und in diversen Kinofilmen spielte sie mit.