Wer schön sein will muss leiden, sagt man ja. Manchmal genügt aber auch einfach eine Gesichtsmaske. Die reinigt, strafft oder pflegt - und es macht Spaß sie aufzutragen. Letzteres wissen offenbar auch Diane Kruger und ihr Ehemann Norman Reedus. Zugekleistert zeigen sie sich zu Scherzen aufgelegt.

Vorteilhaft ist anders, doch man muss ja nicht permanent makellos aussehen. Wie Diane Kruger und Norman Reedus strahlen können, beweisen sie in einigermaßen regelmäßigen Abständen auf den roten Teppichen der Welt. Doch wie es hinter den Kulissen zugeht, das behalten die Eheleute für gewöhnlich für sich. Nun gewähren sie einen seltenen Einblick direkt ins Badezimmer.

Reedus veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Foto, dass den unteren Teil seines Kopfes und das Gesicht seiner Frau eingeschmiert mit einer Maske zeigt. Die Masse scheint frisch aufgetragen, größtenteils glänzt sie noch feucht. Und weil das offenbar noch nicht lustig genug aussieht, hat Reedus sich noch mit etwas Pflegeprodukt ein Kreuz auf den Kehlkopf gemalt.

Da sind die Stars eben ganz wie die Normalos. Wenn es was ulkig ausschaut, muss es fotografisch festgehalten werden. Beide Schauspieler haben die Zungen herausgestreckt, wie man das auf lustigen Schnappschüssen eben so macht.

Viele Worte der Erklärung benötigt das Foto nicht. Auf Instagram kommentiert Reedus die Aufnahme schlicht mit einem roten Herzen. Alles tutti wohl bei der kleinen Familie. Seit fast einem Jahr sind sie nämlich zu dritt. Im November 2018 brachte Kruger eine Tochter zur Welt. Für sie war es das erste Kind. Reedus hat bereits einen Sohn aus seiner Beziehung mit Model Helena Christensen, den 19-Jährigen Mingus Lucien.

Kruger und Reedus lernten sich am Set des Films "Sky" kennen, der 2015 in die Kinos kam. Beide Schauspieler sind etablierte Größen der Branche. Kruger etwa ist bekannt aus Filmen wie "Troja", "Inglorious Bastards" und "Aus dem Nichts". Reedus spielt eine der Hauptrollen der Hitserie "The Walking Dead".