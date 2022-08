Der grün-rote Bus, in dem die Kelly Family seinerzeit wohnte, schlief und reiste, ist legendär. Doch schon vor Jahrzehnten wurde er eingemottet. Nun aber hat sich Joey Kelly höchstpersönlich daran gemacht, ihn wieder aufzumotzen, denn für ihn und seine Geschwister geht die Reise weiter.

Joey Kelly hat den berühmten Doppeldecker-Bus seiner Familie selbstständig restauriert. "Er war 30 Jahre eingelagert, kein TÜV, keine Bremsen, verrostet, katastrophal", sagte der Sänger im Interview mit RTLzwei. Schließlich hat der 49-Jährige das Gefährt nicht ganz ohne Grund wieder auf Vordermann gebracht. Vielmehr zeigt der Sender ab 5. September um 20.15 Uhr den Fünfteiler "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" über einen Roadtrip der Geschwister.

Dann kann es ja jetzt losgehen ... (Foto: RTLzwei)

"Dann habe ich angefangen, erstmal den Bus zu restaurieren. Das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis er lackiert war, TÜV hatte und Motor und alles was gemacht werden musste", sagt Kelly. "Und dann hat die Reise begonnen."

Die Geschwister hätten bei der Restaurierung nicht mitgeholfen, erklärt Joey Kelly. "Das war meine Aufgabe. Das habe ich früher schon gemacht und kann es heute noch." Die erste Fahrt mit dem Bus sei "einfach magisch" gewesen, erinnert er sich. "Gänsehaut. Ich habe die Bilder noch vor Augen gehabt, wie mein Vater vor über 30 Jahren den Bus gefahren ist, und das war ein besonderer Moment für mich."

"Die Zeit läuft"

Die Idee zu einer Reise durch Europa zu Stationen der Familiengeschichte habe er gemeinsam mit Kathy, Patricia, Jimmy, John, Paul und Caroline schon seit Jahren gehabt. "Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, das muss jetzt passieren, weil die Zeit läuft. Dann habe ich meine Geschwister angefragt, und die haben spontan zugesagt."

Joey Kelly gilt als Multitalent der Kelly Family. Neben der Musik machte er in der Vergangenheit vor allem auch als Extremsportler von sich reden. Dies bescherte ihm zudem zahlreiche Auftritte in TV-Shows, in denen er sich unter Beweis stellen durfte. So sah man ihn etwa in vielen früheren Stefan-Raab-Formaten wie "Wok-WM", "Turmspringen" oder "Autoball".

Den roten Doppeldecker-Bus erwarb Joeys Vater Daniel Kelly 1978. Mehrere Jahre lebte die Familie in ihm, ehe sie später unter anderem auf einem Hausboot in Köln unterkam.