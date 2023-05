In Diamond Jubilee State Coach

Die Krönungsprozession beginnt: König Charles III. und Camilla machen sich in einer prunkvollen Kutsche auf den Weg in die Westminster Abbey. Dort soll der Monarch in einer feierlichen Zeremonie gekrönt werden.

Die Kutsche mit König Charles III. und Königin Camilla ist vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey aufgebrochen. Dazu wurde eine Kurzfassung der Nationalhymne "God Save The King" gespielt. Das Paar legt die gut zwei Kilometer lange Strecke gezogen von sechs weißen Pferden in der Diamond Jubilee State Coach zurück. Die prunkvoll verzierte Kutsche wurde zu Ehren des 60. Thronjubiläums von Queen Elizabeth im Jahr 2012 gebaut und hat PA zufolge eine Heizung, Klimaanlage und federt Erschütterungen besser ab. Sowohl Charles als auch Camilla hatten in der Vergangenheit bereits Rückenprobleme.

Kurz zuvor konnten Schaulustige bereits einen ersten Blick auf den Monarchen erhaschen. Charles und Camilla erreichten am Morgen in ihrer Staatslimousine den Buckingham-Palast, wo sie sich für die Zeremonie vorbereiten wollten. Entlang der Prachtstraße The Mall jubelten zahlreiche Menschen dem Paar zu, das die Nacht im nahen Clarence House verbracht hatte.

Die Krönung live bei ntv Charles III. wird zum König des Vereinigten Königreichs gekrönt - und bei ntv sind Sie live dabei. Am Samstag, 6. Mai, berichten wir von 11 bis 15.30 Uhr von den Feierlichkeiten in London.

Weitere Gäste trafen ebenfalls langsam in der Londoner Westminster Abbey ein. Zahlreiche schick gekleidete und teils extravagante Hüte tragende Menschen erreichten die berühmte Kirche in der britischen Hauptstadt, wo um 12.00 Uhr MESZ die Krönungszeremonie beginnt. Unter den eintreffenden Gästen waren Londons Bürgermeister Sadiq Khan und der frühere US-Außenminister und heutige Klimabeauftragte des Weißen Hauses, John Kerry.

Auch Schauspielerin Emma Thompson, Fürst Albert von Monaco sowie Popsängerin Katy Perry kamen schon Stunden vor Beginn der Zeremonie in die Kirche. Perry soll am Sonntag auch beim Krönungskonzert auftreten.

Anhänger campieren seit Tagen

Vor der Westminster Abbey und dem Buckingham-Palast versammelten sich Tausende Royal-Fans, um das historische Ereignis zu verfolgen. Anhänger des britischen Königshauses campierten teilweise schon seit Tagen vor Ort, um sich gute Plätze zu sichern. Vielerorts war die Nationalflagge, der Union Jack, zu sehen, einige Fans trugen Kronen.

Die 55 Jahre Caryl Hall, die aus Manchester zu den Feierlichkeiten angereist war, zeigte sich "begeistert". Sie freue sich über die "freundliche, glückliche und patriotische" Atmosphäre, sagte sie in eine Flagge gehüllt und mit einer Plastikkrone auf dem Kopf. Der 21-jährige Caba Mendes aus London sprach von einem "großen Tag für das Land".

Tausende Soldaten begleiten Feierlichkeiten

Am Morgen kamen zudem Tausende Soldaten mit dem Zug am Bahnhof Waterloo an. In rote Uniformen und mit den charakteristischen schwarzen Bärenfellmützen gekleidete Guards liefen über die Westminster Brücke.

Die rund zweistündige Krönungszeremonie in der Westminster Abbey dürfen am Samstag etwa 2300 Gäste verfolgen. Dazu wurden auch Mitglieder anderer Königshäuser sowie Staats- und Regierungschefs wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender erwartet. Nach der Zeremonie sollen Soldatinnen und Soldaten aus Großbritannien und anderen Commonwealth-Staaten in Paradeuniform König Charles III. und seine Frau Camilla zum Buckingham-Palast begleiten.

Die Krönungsfeierlichkeiten dauern insgesamt drei Tage. Für Sonntag sind Nachbarschaftsfeste im gesamten Vereinigten Königreich und ein Popkonzert auf Schloss Windsor geplant. Der Montag wurde ebenfalls zum Feiertag erklärt. Die Briten sind aufgerufen, die freie Zeit für gemeinnützige Arbeit zu nutzen.