Unterhaltung

Hörsturz bei Campino: Die Toten Hosen sagen Berlin-Konzert ab

Nur wenige Tage nach ihrem nächtlichen Freibad-Ausflug in Dresden machen Die Toten Hosen erneut Schlagzeilen. Diesmal jedoch aus einem wenig amüsanten Grund: Sänger Campino ist erkrankt. So schwer, dass die am Freitagabend in Berlin geplante Show ausfällt.

Die Fans der Toten Hosen müssen jetzt stark sein. Jedenfalls die, die sich womöglich auf den Auftritt der Düsseldorfer Punkrocker am Freitagabend in der Berliner Waldbühne gefreut haben. Das Konzert findet nicht statt. Dies teilte die Band auf ihrer Facebook-Seite mit.

"Leider müssen wir Euch mitteilen, dass bei Campino heute Morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden ist. Auf Anweisung der Ärzte müssen wir daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen", ist dort zu lesen. Man bemühe sich um einen Ersatztermin. "Wie es weitergeht, geben wir sobald wie möglich bekannt."

Die Gruppe hatte bereits am Donnerstag eine erste Show in der Waldbühne im Rahmen ihrer aktuellen "Laune der Natour"-Konzertreise gespielt. Dabei zeigte sich Campino Medienberichten zufolge noch ausgelassen. Der Sänger scherzte demnach ebenso über die Liaison von Model Heidi Klum mit Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz (wobei er ihn mit seinem Bruder Bill verwechselte) wie über den Ärger, den er sich mit einem nächtlichen Freibad-Besuch nach einem Auftritt in Dresden eingehandelt hatte.

Nächste Station auf der Tour der Toten Hosen ist am Sonntag München. Ob Campino bis dahin wieder fit ist, steht vermutlich auch noch in den Sternen. Die Verlaufsformen eines Hörsturzes, bei dem man auch von einem Ohrinfarkt spricht, sind sehr unterschiedlich. Es kann zu einem schnellen Abklingen der Beschwerden kommen. Die Schwierigkeiten, die von einem anhaltend schlechten Gehör bis hin zu Schwindelgefühlen reichen, können jedoch auch über einen längeren Zeitraum andauern.

Quelle: n-tv.de