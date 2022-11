In den USA ist ein Halloween ein sehr beliebter Feiertag. Ob jung oder alt, auch etliche Stars können es nicht abwarten, sich für das Gruselfest zu verkleiden. Während einige für ihre Kostüme gelobt werden, sind andere negativ aufgefallen. Darunter auch Billie Eilish und Machine Gun Kelly.

An Halloween haben einige Stars zu kreativen und ausgefallenen Kostümen gegriffen. So begeisterten etwa Kim Kardashian als "X-Men"-Charakter Mystique und Sängerin Lizzo als Marge Simpson, Heidi Klum dagegen schlängelte sich auf ihrer berühmten Grusel-Party als Wurm über den roten Teppich. Doch nicht nur sie verwandelten sich für den Feiertag in schaurige Gestalten.

Während Mariah Carey normalerweise erst im Dezember voll auf Touren kommt, schmiss sich die 52-Jährige dieses Jahr auch für Halloween in Schale. Die Sängerin, deren 1994er-Hit "All I Want For Christmas" während der Feiertage kaum noch wegzudenken ist, verkleidete sich in einem schwarz-weiß gehaltenen Instagram-Clip zunächst als böse Hexe, läutete danach aber im sexy Weihnachtsmannkostüm die Weihnachtszeit ein.

Lizzo war nicht die einzige Sängerin, die in diesem Jahr in der fiktiven Stadt Springfield nach einer Inspiration für ihr Kostüm suchte. Auch Cardi B trug gelbes Körper-Make-up, eine blaue Perücke und ein grünes Kleid, um die "Simpsons"-Matriarchin Marge zu mimen.

"Eine wahre Liebesgeschichte zwischen einer Katze und einer Fledermaus", schreibt Miranda Kerr auf Instagram. Das ehemalige "Victoria's Secret"-Model weiß, wovon es spricht: Mit ihrem Ehemann Evan Spiegel ist die 39-Jährige bereits seit 2017 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Auch die Liebe zwischen Demi Lovato und ihrem neuen Freund, Jordan Lutes, scheint möglichst lang halten zu sollen. Die beiden Musiker verkleideten sich als totes und blutverschmiertes Ehepaar. Offenbar kann nicht einmal der Tod sie scheiden.

Ob Shakira mit ihrem Kostüm vielleicht eine Nachricht senden wollte? Schließlich zeigte sich die kolumbianische Sängerin als Wonder Woman verkleidet fröhlicher und stärker als in den vergangenen Monaten. Beim Feiern konnte sie hoffentlich ihre drohende Haftstrafe ausblenden, die ihr in Spanien wegen Steuerhinterziehung droht.

"Was Shakira kann, kann ich schon lange", hat sich Kris Jenner möglicherweise gedacht. Denn auch die Managerin ihres Familienclans griff zu einem Wonder-Woman-Kostüm. "Chefin bei Tag, Wonder Woman bei Nacht", schrieb die 66-Jährige zu ihrem Instagram-Post.

Wegen eines Videos, auf dem sie auf äußerst komplizierte Weise eine Gurke schneidet, hatte Kendall Jenner vor einigen Monaten im Netz viel Spott und Häme ertragen müssen. Mit ihrer Verkleidung bewies das Model nun aber, dass sie sich nicht so ernst nimmt und auch über sich selbst lachen kann.

"Willst du spielen?", hieß es dagegen bei der älteren Schwester von Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, und deren Ehemann Travis Barker. Als berüchtigte Mörderpuppen Chucky und Tiffany sahen die beiden richtig gruselig aus. "Du hast deinen Wunsch bekommen. Du gehörst jetzt mir, Puppe. Und wenn du weißt, was gut für dich ist, wirst du lieben, ehren und gehorchen!", schrieb die 43-Jährige zu den Fotos auf Instagram.

Beim Nachhausekommen wartete am Halloween-Abend offenbar eine freudige Überraschung auf Victoria Beckham. Das zumindest lässt ihr Instagram-Post vermuten: "Wenn man nach Hause kommt und Mr. Incredible das Abendessen macht", schrieb die Modedesignerin zu einem Video. In dem ist Ex-Kicker und Göttergatte David Beckham zu sehen, wie er im Ofen nach einem Baguette und überbackenen Nudeln sieht. Ob sich die 48-Jährige zur Feier des Tages ebenfalls verkleidete, ist nicht bekannt.

Sohnemann Brooklyn Peltz Beckham und seine frisch angetraute Frau Nicola setzten an Halloween lieber auf Tragik. Anstatt in die Gruselkiste zu greifen, verkleideten sie sich als Romeo und Julia aus Baz Luhrmanns Verfilmung von 1996. Mit ihren Outfits gingen sie auch spielerisch auf die fortwährenden Gerüchte über ein Zerwürfnis innerhalb der beiden Familien ein. Böse Zungen behaupten, Nicola Pelz Beckham verstünde sich nicht gut mit ihrer Schwiegermutter.

Billie Eilish dagegen schoss dieses Jahr in Sachen Verkleidung wohl etwas übers Ziel hinaus. Für ihr Pärchen-Outfit mit Jesse Rutherford steckt die 20-Jährige nun ordentlich Kritik ein. Die 20-Jährige und der elf Jahre ältere Rutherford hatten mit ihren Kostümen auf den viel diskutierten Altersunterschied von elf Jahren aufmerksam gemacht. Wie Twitter-Bilder zeigen, verkleidete sie sich für eine Party als Baby und er als alter Mann. Der Frontmann von The Neighbourhood trug eine falsche Glatze und einen grauen Schnurrbart, während die Sängerin sich in einen rosa Body und Häschen-Hausschuhe geworfen hatte.

Machine Gun Kelly und seine Verlobte Megan Fox werden hingegen dafür angefeindet, da sie mit ihren Halloween-Kostümen das Christentum "verspotten". Während sich der Sänger in ein Priestergewand schmiss, hatte die Schauspielerin eine Leine um den Hals. Fox trug dabei Dessous aus Lackleder, Netzstrümpfe und oberschenkelhohe schwarze Stiefel. "Sonntags gehen wir zur Kommunion", schrieb die 36-Jährige dazu.

In einem kurzen Clip ist auch zu sehen, wie Kelly ihr eine Hostie in den Mund legt. "Ich mag diese Kostüme überhaupt nicht. Und sich über das Abendmahl lustig zu machen, finde ich traurig!!!", schrieb ein aufgebrachter Fan. "Ist euch aufgefallen, dass das Christentum die einzige Religion ist, die offen verspottet wird und die Leute das komisch finden? Hmm", meldete sich ein anderer Follower zu Wort.