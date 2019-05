Acht prominente Paare ziehen im Sommer wieder zusammen in ein Haus und lassen sich dabei von RTL begleiten. Zum vierten Mal läuft die Sendung, die im vergangenen Jahr Millionen Menschen gesehen haben. Jetzt stehen die neuen Kandidaten fest.

Die RTL-Sendung "Sommerhaus der Stars" startet in wenigen Wochen im vierten Jahr. In sechs Folgen werden acht Paare dem Zuschauer einen kleinen Einblick in ihr Beziehungsleben geben. Dabei müssen sie zwischendurch immer wieder als Team Aufgaben erledigen und Punkte sammeln. Die Teilnehmer dürfen nach jeder Folge ein bis zwei Konkurrenzpaare für das Ausscheiden aus der Sendung nominieren. Drin bleibt, wer weniger Stimmen hat. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung stehen die ersten sieben Kandidaten, die samt Partner einziehen, fest:

Das Quotenpaar

Der Wendler. Der Wendler! Es ist keine große Überraschung, dass Schlagersänger Michael Wendler mit seiner neuen 18-jährigen Freundin Laura an der Sendung teilnimmt. Wendler setzt seine Beziehung zu dem Mädchen seit Monaten in Szene und postet auf seinen Social-Media-Kanälen viele Fotos mit ihr. Doch der 43-Jährige zeigte schon bei seiner recht kurzen Teilnahme am Dschungelcamp, dass er sich gern ins Gespräch bringt, wenn es hart auf hart kommt, aber lieber frühzeitig nach Hause geht. Es wird spannend, wie lange er diesmal durchhält.

Der Austeiler

Auch Schlagersänger Willi Herren birgt hervorragendes Beef-Material für die Sendung. Er gilt als Choleriker und war jüngst mit Alkoholexzessen und einem Angriff auf die eigene Frau in den Schlagzeilen. Trotzdem zieht seine Frau Jasmin mit ihm ins Sommerhaus. Herren hatte in den vergangenen Jahren bereits Streit mit Desiree Nick. Auch darin versteckt sich Potenzial für unterhaltsame Diskussionen.

Die Streitlustige

Kabarettistin und bekanntes Schandmaul Désirée Nick wird mit einer Partnerin ins Sommerhaus gehen. Schon bei "Ich bin ein Star holt mich hier raus" bewies die 62-Jährige, dass sie eine äußerst einnehmende Meinung zu allem hat. Kein Thema, zu dem sie sich nicht äußern kann. Ihre spitze Zunge könnte ihr allerdings auch viel Ärger mit den anderen Kandidaten einhandeln.

Der Zwiespältige

Nino de Angelo, sang "Jenseits von Eden", wird mit Lebensgefährtin Simone das Format bereichern. Schon bei "Promi Big Brother" verzückte der 55-Jährige mit einem abwechslungsreichen Verhalten. Mal ärgerte er sich so sehr, dass es zu cholerischen Ausbrüchen seinen Mitbewohnern gegenüber kam. Dann sang er wieder wie ein Kind vor sich hin und machte einen recht durchgeknallten, aber harmlosen Eindruck.

Der Ex-Boyband-Star

Immer wieder tauchen in deutschen Sendungen Ex-Boyband-Mitglieder auf, die ihre langsam sinkende Bekanntheit noch einmal ein wenig ausnutzen möchten. In diesem Jahr ist das Benjamin Boyce von "Caught in the Act". Er nimmt seine Freundin Kate mit ins Haus, die sich über den Bekanntheits-Schub freuen wird. Schließlich ist das tätowierte Model kurz davor, Influencerin zu werden. Zumindest sieht es auf ihrem Instagramprofil so aus.

Die Mitläufer

Gina-Lisa Lohfink hat in der RTL-Sendung "Adam sucht Eva" nackt nach ihrem Traumprinzen gesucht und ihn anscheinend gefunden. Antonio heißt ihr Freund, mit dem sie nun ins Sommerhaus einziehen wird. Gina-Lisa, die in den vergangenen Jahren viel Kritik für ihr Aussehen, ihre Modelqualitäten, ihr Gesangstalent und eigentlich auch für alles andere einstecken musste, wird voraussichtlich die stille Beobachterin sein. Schon in anderen Sendungen war sie stets die Schlichterin, die Streit vermeidet und von allen gemocht werden will. Das könnte ihr Sympathie-Punkte einbringen oder bei den Zuschauern schnell die Nerv-Synapsen anknipsen.

Die Mutti

Die siebte in der Kandidatenreihe ist Iris Klein. Kennt man vielleicht als Mutter von Daniela Katzenberger. Sie zieht mit Peter, der sich zwischenzeitlich auch als Schlagersänger auf Mallorca versuchte, ins Haus. 2013 nahm sie am Dschungelcamp teil und verhielt sich nicht sehr einprägsam. Hin und wieder unterhielt sie sich mit Olivia Jones über dies und das am Feuer, aber das war es auch schon. Sie hat damals nicht gewonnen, weshalb ihr Siegeswille diesmal umso größer sein könnte.

Der Überraschungsteilnehmer

Welches Paar das achte sein und damit die Gruppe vervollständigen wird, ist noch nicht bekannt. Es gibt Spekulationen, dass Domenico "Schmalzlocke" de Cicco dabei sein könnte. Er ist bekannt geworden durch die "Bachelorette" und "Bachelor in Paradise". Im vergangenen Jahr ist er als erstes aus dem Dschungelcamp geflogen, weil die Zuschauer ihm nicht vergeben konnten, die spätere Gewinnerin Evelyn betrogen zu haben. Der Stoff, aus dem Formate wie dieses gemacht sind! Es könnte wunderbar werden.

Im vergangenen Jahr sahen 1,46 Millionen Menschen laut Quotenmeter das Finale von "Das Sommerhaus der Stars". Gewonnen hatte damals nicht das lauteste, sondern das sympathischste Paar. TV-Bauer Uwe und seine Frau Iris überzeugten mit Geschichten zu den Themen Zahnprobleme und Übergewicht. Normale Erlebnisberichte eben, mit denen sich der Zuschauer womöglich auch identifizieren konnte. Wann die neue Staffel beginnt, ist noch nicht bekannt.