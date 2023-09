Ex von Prinz Andrew packt aus Diesen Rat gab die Queen an Sarah Ferguson

Bereits Anfang März gesteht Sarah Ferguson im Interview, dass die Queen ihr "absolutes Idol" gewesen sei. Schon immer hätten die beiden eine besondere Beziehung zueinander gehabt. Jetzt verrät die Ex-Frau von Prinz Andrew den letzten Rat, den sie von der Königin erhalten hat.

Am 8. September jährt sich der Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum ersten Mal. Rund eine Woche vor dem traurigen Tag kommt auch Sarah Ferguson auf die verstorbene, britische Königin zu sprechen. Die Ex-Frau von Prinz Andrew, dem zweiten Sohn der Queen und jüngeren Bruder von König Charles III., erzählt jetzt von dem letzten Rat, den sie von der Queen bekommen hat.

"Das Letzte, was die Königin zu mir sagte, war: 'Sei einfach du selbst, Sarah.'", erklärt Ferguson in einer neuen Folge des Podcasts "Tea Talks with the Duchess and Sarah". "Und sie hat es gesehen", fährt die 63-Jährige fort. "Sie hat sich einfach so geärgert, wenn ich nicht ich selbst war."

"Jetzt bin ich ich selbst"

Genau dann, wenn sie eben nicht sie selbst war, habe sie sich immer wieder in schwierigen Situationen vorgefunden, meint Ferguson in der letzten Episode der ersten Staffel des Podcasts weiter. "Aber jetzt bin ich ich selbst und ich habe einfach so viel Glück, ich selbst sein zu können."

Bereits Anfang März hatte sie dem US-Magazin "People" erzählt, dass die Queen ihr "absolutes Idol" gewesen sei. "Sie war so brillant darin, einen zu beruhigen", erklärte Ferguson. "Sie wusste einfach, was zu tun war. Sie wusste, wie man Menschen ein gutes Gefühl gibt." Elizabeth II. habe ihr zufolge verstanden, dass es nie um sie selbst ging, sondern um die Monarchie und darum, anderen ein gutes Gefühl zu geben.

Die Royal Family verbringt gerade ihren ersten Sommer auf dem schottischen Anwesen, seit Queen Elizabeth II. (1926-2022) dort im September 2022 starb. Die Monarchin war Zeit ihres Lebens eine große Hundeliebhaberin. Seit dem Tod der Königin kümmert sich Ferguson um deren Hunde. Die Herzogin von York adoptierte die beiden Corgis, Sandy und Muick, die der Königin von Ferguson, ihrem Ex-Ehemann Andrew sowie deren beiden Töchtern, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, geschenkt worden waren.