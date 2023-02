Nach einem harten Trip durchs mallorquinische Camping-Nirgendwo müssen sich die Kandidaten in Performance-Gruppen zusammenraufen und abliefern. Während manche dabei erste Sternstunden feiern, schieben andere Texthänger-Frust.

"Vor dem Erfolg hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt", mahnt Dieter Bohlen immer dann, wenn er Kandidaten begegnet, denen das Superstar-Dasein bereits zu Kopf gestiegen ist, noch ehe es überhaupt so richtig begonnen hat. Auch zum Start des Auslands-Recalls können sich die erfolgshungrigen Newcomer schon bald davon überzeugen, dass es bis zum ersehnten Pop-Gipfel noch ein langer und harter Weg ist. Statt einer Deluxe-Villa steht den Kandidaten ein staubiger Camping-Platz zur Verfügung. Statt Party ohne Ende heißt die Devise: Ackern, ackern, ackern!

Unterstützt werden Dieters Rohdiamanten auch in diesem Jahr wieder von Vocalcoach-Ikone Juliette Schoppmann und Carpendale-Bandleader André Franke. Die haben auch gleich am ersten Gruppen-Tag mehr zu tun als ihnen lieb ist. Nach einem abendlichen Toiletten- und Dusch-Drama und einer viel zu kurzen Nacht schießen etliche Kandidaten bei den Generalproben noch meilenweit am tonalen Ziel vorbei. Egal ob mit Mariah Carey, Harry Styles, Justin Bieber oder den Righteous Brothers im Ohr: Die Jungs und Mädels, die irgendwann die Massen begeistern wollen, stoßen schon beim Einsingen an ihre Grenzen.

"Den kann jetzt sogar Heino singen!"

Ganz vorne mit dabei im Rennen um die Singsang-Arschkarte des Tages ist Reality-Starlet Jill. Das "Ex on the Beach"-Mäuschen mit dem lasziven Wimpernschlag hat ganz arg mit Lattos Mariah Carey-Feature "Big Energy" zu kämpfen: "Ich kenn den Song nicht und ich hab dauernd Texthänger", schluchzt die 22-Jährige. Tränen fließen hinter verdunkelten Brillengläsern. Nicht nur Poptitan Dieter wundert sich: "Wir haben den Song extra vier Töne tiefer für euch gemacht. Den kann jetzt sogar Heino singen!", poltert der Chef.

Auch Rampensau Natalie kocht bei den Proben ihr eigenes Süppchen. Hier hapert es aber weniger am Text oder der Tonart, sondern am Gruppen-Miteinander. Statt sich gegenseitig zu unterstützen, fahren die Schlagerpop-Girls Aileen, Vivien, Olivia und Natalie die Krallen aus. Vor allem Letztgenannte schießt dabei mehrfach übers Gruppenziel hinaus: "Du singst mir nicht in meinen Part rein", faucht Natalie die sichtlich erschrockene Aileen von der Seite an. Ja, es ist ordentlich Feuer unterm mallorquinischen Zeltdach. Da schlackern sogar DSDS-Legende Mario Tensch die Ohren. Der talentfreie Partyhengst hat zur Feier des Tages extra einen Sombrero und seine Party-Hymne "Geile Party" mitgebracht.

Ein Dutzend Alpakas spitzt die Ohren

Nach einer ballermannschen Beschallung der grenzwertigen Art dürfen dann endlich die eigentlichen Hauptdarsteller des Tages ran. Umringt von einem Dutzend kuscheliger Alpakas geben die Kandidaten, aufgeteilt in insgesamt neuen Gruppen, sofort Vollgas. So richtig große Spuren hinterlassen aber nur die Wenigsten. Während Tatjana in der Adele-Gruppe glänzt ("Deine Stimme ist Champions League", O-Ton Pietro Lombardi), machen die Herren Lorent, Sem und Felix völlig unerwartet den fabulösen Righteous alle Ehre: "Das war mal richtig mega!", freut sich Dieter Bohlen.

Den Wow-Moment des Tages liefert aber eine Dame ab, die sich selbst gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Den Tränen nahe hockt die 24-jährige Rose aus Essen nach ihrer grandiosen Performance in einer Ecke und grübelt: "Ich habe noch nie so viel Lob für meine Stimme bekommen. So eine Reaktion kenne ich gar nicht", jauchzt die Powerfrau mit dem sensiblen Inneren. Für Rose geht es am Ende genauso eine Runde weiter wie für 27 andere Kandidaten, die den ersten Performance-Tag auf Mallorca erfolgreich überstanden haben. Kein Geringerer als Nikolaos alias "Big N" reißt zum Feierabend das Party-Zepter an sich. Die ganze Meute folgt ihrem König und stimmt lauthals mit ein: "Let's bounce Motherfucker, let's bounce!"