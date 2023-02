Irgendwann reißt auch mal der königliche Geduldsfaden. So zieht nun sogar die sanftmütige Dschungel-Majestät Djamila Rowe knallharte Konsequenzen aus der Fremdgeh-Affäre um Iris und Peter Klein und sagt sich von ihrer Freundin Yvonne Woelke los. Diese habe sie schließlich "eiskalt belogen".

Als am Sonntagabend bei RTL das "Nachspiel" zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausgestrahlt wurde (auch auf RTL+ abrufbar), ging es hoch her. Ob zwischen Claudia Effenberg und Tessa Bergmeier, Cosimo Citiolo und Cecilia Asoro oder Verena Kerth und nahezu dem gesamten Rest - an beinahe allen Ecken und Enden flogen die Fetzen. Und natürlich kam auch das Fremdgeh-Drama rund um das Ehepaar Iris und Peter Klein mitsamt Nebendarstellerin Yvonne Woelke zur Sprache.

So richtete Dschungelkönigin Djamila Rowe einen eindringlichen Appell an Woelke, die sie doch eigentlich nur als Freundin in Australien unterstützen sollte, sich dann aber womöglich eher auf eine Freundschaft plus mit Peter Klein besonnen hatte. "Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben!", forderte Ihre Majestät dazu auf, das öffentliche Breittreten des vermeintlichen Fremdgeh-Dramas zu beenden.

Mittlerweile hat die Realität die Ereignisse im "Nachspiel", das bereits vor einigen Tagen aufgezeichnet worden war, jedoch bereits erneut überrundet. So hat Peter Klein am Wochenende zugegeben, sich in Woelke verliebt zu haben. Sie wiederum erklärte, die Liebe beruhe nicht auf Gegenseitigkeit. Doch die Glaubwürdigkeit scheint nun auf allen Seiten dahin.

"Und was macht sie?"

Auch Rowe hat das Vertrauen in ihre Freundin offenbar verloren. So erklärte die 55-Jährige jetzt gegenüber RTL: "Habe mit Yvonne telefoniert und ihr die Freundschaft gekündigt." Sie sei "sprachlos, entsetzt und irritiert auf allen Ebenen", unterstreicht die Dschungelkönigin.

"Als ich Peters Chatverlauf gelesen habe, dachte ich, mir schlägt jemand ins Gesicht!", sagt Rowe mit Blick auf die Nachrichten, die zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke hin und her gingen. Iris Klein hatte Teile einer WhatsApp-Konversation der beiden öffentlich gemacht. Ihr Mann ging darin mit Sätzen wie "Ich möchte deine roten Wangen wiedersehen und deinen Körper spüren und fühlen", "Guten Morgen, mein Schatz" und schließlich sogar "Ich liebe dich" zwar deutlich stärker in die Offensive als Woelke. Doch auch die Schauspielerin versendete unter anderem ein Kuss-Emoji an den 55-Jährigen.

"Sie hat mich eiskalt belogen", schlussfolgert nun Rowe in einer ersten Reaktion auf das Verhalten ihrer bisherigen Freundin. "Ich werde mich jetzt erst einmal von ihr distanzieren. Ich habe sie mit nach Australien genommen, damit sie sich um meine Tochter kümmert. Und was macht sie?", zeigt sie sich weiter entsetzt.

Jenny Frankhauser ist "sprachlos"

Mit Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser meldeten sich auch Iris Kleins Töchter in dem Drama erneut zu Wort. Katzenberger zeigte sich dabei gewohnt zurückhaltend. "We can do it … weil wir dich lieben", schrieb sie zu einem Mutter-Tochter-Schnappschuss in ihrer Instagram-Story.

Wesentlich deutlicher wurde dagegen Frankhauser. Nach dem Liebesgeständnis ihres Stiefvaters platzte es aus ihr heraus: "Ich bin so sprachlos! Ihr zwei Ehrenlosen!" Peter Klein sei "wie ein zweiter Papa" für die Familie gewesen. Doch nun entpuppten sich er und Woelke als die "schlechtesten Schauspieler aller Zeiten", erklärte sie konstaniert und ergänzte: "Ich war noch nie so enttäuscht von einem Menschen."