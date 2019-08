Die Nachricht sorgt am Wochenende für Aufregung: Der unter anderem aus dem "Tatort" bekannte Schauspieler Dominique Horwitz sei bei einem Motorradunfall schwer verletzt worden, heißt es. Doch offenbar ist der 62-Jährige noch glimpflich davongekommen.

Seine Leidenschaft fürs Motorradfahren hätte für Dominique Horwitz am Wochenemde böse Folgen haben können. Und das ganz ohne sein eigenes Zutun. Schließlich war er nach Informationen der "Bild"-Zeitung nicht schuld an dem Unfall, der ihm nun einen Aufenthalt im Krankenhaus beschert.

Ein Kleintransporter habe dem Schauspieler die Vorfahrt genommen und sei vor ihm links abgebogen, berichtete das Blatt. Dabei sei es zur Kollision gekommen, nach der Horwitz 30 Meter über die Fahrbahn geschlittert sei.

Nach dem Unfall war von schweren Verletzungen bei dem 62-Jährigen die Rede. Deshalb sei er in eine Klinik in Weimar gebracht worden. Lebensgefahr bestünde jedoch nicht, hieß es bereits unmittelbar nach dem Unglück.

Mit Besuch auf der Terrasse

Wie nun abermals die "Bild"-Zeitung berichtet, ist Horwitz wohl sogar noch vergleichsweise glimpflich davongekommen. So habe man ihn am Tag nach dem Unfall bereits auf der Terrasse des Krankenhauses erspähen können. Der linke Arm des Schauspielers sei verbunden und auch ein Bein scheine verletzt zu sein, schreibt die Zeitung. Doch im Beisein seiner Frau und zweier Freunde habe er sein Zimmer in der Unfallchirurgie offenbar schon wieder eine Zeit lang verlassen können.

Horwitz ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Sänger und Schriftsteller aktiv. Vielen dürfte er vor allem durch sein Mitwirken am "Tatort" bekannt sein. Insgesamt neunmal stand er bereits in Rollen für das ARD-Krimi-Flaggschiff vor der Kamera. Aber auch in Filmen wie "Der große Bellheim" von Dieter Wedel oder "Stalingrad" von Joseph Vilsmaier wirkte er mit.