Er ist der Arzt, dem im Dschungelcamp nicht nur die Frauen vertrauen: Dr. Bob! Auch in der britischen Variante des Formats sorgt er sich als "Medic Bob" 20 Jahre lang um das Wohl der Kandidatinnen und Kandidaten. Doch nun kehrt er der Show offenbar den Rücken.

Er hat Hunderten von Prominenten bei der britischen und deutschen Version des Dschungelcamps Beistand geleistet. Nun aber soll Dr. Bob nicht mehr Teil von "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" sein. Das berichtet "The Sun" unter Berufung auf Insider-Informationen.

Bei der britischen Variante der Show handelt es sich tatsächlich um das Original, das erstmals 2002 vom Sender ITV ausgestrahlt wurde. Hierzulande ging "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2004 bei RTL auf Sendung. In beiden Versionen von Anfang an mit von der Partie: Rettungssanitäter Bob McCarron. In Deutschland kennt man ihn als "Dr. Bob" - und der laute Ruf des Moderationsduos nach seinem medizinischen Sachverstand ist legendär. Bei den Briten indes ist er als "Medic Bob" bekannt.

Schon in Wales nicht dabei

Schon in den vergangenen beiden Staffeln, in denen "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" coronabedingt von Australien nach Gwrych Castle in Wales verlegt worden war, hatte der inzwischen 72-Jährige gefehlt. So wurde er im walisischen Schloss bereits durch einen anderen medizinischen Experten ersetzt, der nicht im Fernsehen zu sehen war.

Ende 2022 kehren jedoch auch die Briten mit der Show nach Australien zurück. Dennoch wird Dr. Bob laut "The Sun" dann kein Comeback bei "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" feiern.

Und was ist mit der RTL-Show?

Die Zeitung zitiert einen Insider, Dr. Bob sei so beschäftigt, dass er "etwas aufgeben musste - leider ist das die britische Version". Sich die Show ohne die Ikone vorzustellen, falle jedoch äußerst schwer.

Gleichwohl scheint die Trennung ohne böses Blut abzulaufen. Ein Sender-Sprecher sagte "The Sun", Dr. Bob werde "immer ein Freund der Show sein". Man wünsche ihm "alles Gute" und danke ihm für "seine harte Arbeit".

Und was bedeutet das alles nun für die deutsche RTL-Ausgabe, die Anfang kommenden Jahres wieder zu sehen sein wird (auch auf RTL+ abrufbar)? Offenbar nichts. So sei Dr. Bob an der deutschen Version weiterhin beteiligt, schreibt "The Sun". Mehr noch: Auch an seiner Spin-off-Show, in der er durch Australien reist, werde weiter gearbeitet, heißt es. Sonja Zietlow und ihr neuer Counterpart Jan Köppen werden also schon bald dabei zu hören sein, wie sie lauthals in den Urwald rufen: "Dr. Bob!"