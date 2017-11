Unterhaltung

Die wahren Dschungel-Gefahren: Dr. Bob warnt vor Silikon im Camp

Schlangen, Spinnen, Skorpione? Papperlapapp! Das alles sind doch keine Gefahren im Dschungel. Anders sieht es aus mit den Dingen, die die Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" selbst ins Camp einschleppen. Silikon zum Beispiel.

Ja, im australischen Busch gibt es durchaus einige lebensbedrohliche Tiere. Doch für die Dschungelcamper, egal ob aus England oder Deutschland, ist das gar nicht so gefährlich, wie manche vielleicht annehmen. Das jedenfalls hat vor Kurzem erst die "Daily Mail" berichtet - und auf die zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen verwiesen, mit denen die Kandidaten geschützt würden.

Die tatsächlichen Gefahren scheinen ganz woanders zu lauern. Zum Beispiel in den Brüsten der Teilnehmerinnen. Dann jedenfalls, wenn sie mit Silikon-Implantaten ausgestattet sein sollten.

Das hat nun kein Geringerer als Dr. Bob verraten - der Arzt, dem die Männer und Frauen im Dschungel vertrauen, obwohl er eigentlich gar kein Arzt ist, sondern Rettungshelfer. Und der eigentlich gar nicht Dr. Bob heißt, sondern Robert McCarron. Und der nicht nur bei der deutschen Ausgabe des Formats namens "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit von der Partie ist, sondern auch beim britischen Pendant "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here!".

Bitte waschen!

"Das größte Problem, das wir mit Leuten mit großen Brust-Implantaten haben ist, dass sich wegen der Feuchtigkeit im Dschungel schnell Pilzinfektionen auf der Haut bilden können", erklärte Dr. Bob der britischen Zeitung "The Daily Mirror". "Wenn große Implantate auf der Brust reiben und sie sich nicht unter den Brüsten waschen, können sie sich eine Pilzerkrankung einfangen", führte er weiter aus. Er warne die betroffenen Kandidatinnen deshalb immer wieder, sich sauber zu halten und zweimal täglich zu waschen. "Doch manche machen das nicht", verriet Dr. Bob eher unappetitliche Details.

Aktuell befinden sich die britischen Promis von "I'm A Celebrity ... Get Me Out of Here!" im Camp. Doch schon im Januar geht es dann für die deutschen Dschungel-Stars nach Down Under. Angeblich zählt auch Busenwunder Tatjana Gsell zu ihnen. Wir wollen hoffen, dass sie dann Dr. Bobs Ratschläge beherzigt.

Bilderserie Das war das Dschungelfinale König Terenzi ist totally geflasht

Quelle: n-tv.de