Sieben Jahre ist es her, dass Cameron Diaz das letzte Mal in einem Film mitgespielt hat. Sie war kaum älter als 40, als sie sich entschloss, einen Schlussstrich unter ihre erfolgreiche Hollywood-Karriere zu ziehen. Doch bleibt es dabei? Darauf liefert sie nun eine Antwort.

Cameron Diaz wird vorerst wohl keine Filme mehr drehen. Dem Radiosender Sirius XM sagte die Schauspielerin: "Werde ich jemals wieder einen Film machen? Ich arbeite nicht darauf hin, aber werde ich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung."

Die 48-Jährige, die zuletzt 2014 in dem Musical-Film "Annie" zu sehen war, fügte hinzu: "Vielleicht. Sag niemals nie, aber jetzt, da ich Mutter eines einjährigen Mädchens bin, könnte ich mir nicht vorstellen, an einem Filmset sein zu müssen, das mich 14 bis 16 Stunden am Tag von meinem Kind fernhält."

"So gesegnet"

Cameron Diaz brachte ihre Tochter Raddix im Dezember 2019 zur Welt. Vater des Mädchens ist der Musiker Benji Madden, mit dem Diaz seit 2015 verheiratet ist. Über ihr Familienleben mit dem Good-Charlotte-Gitarristen und ihrer Tochter sagt die Schauspielerin in dem Interview zudem, sie wäre nicht die Mutter geworden, die sie jetzt sei, wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt ihres Lebens ein Kind bekommen hätte.

Sie sei dankbar, dass sie im Moment nicht arbeiten müsse, unterstreicht die ehemalige Hollywood-Größe. "Ich fühle mich einfach so gesegnet, dass ich jetzt mit meinem Kind hier sein kann", so Diaz. Ehefrau und Mutter zu sein, sei "wirklich der erfüllendste Teil meines Lebens bisher", erklärt sie.

"Das ist so eine Mühle"

Bereits im vergangenen Jahr hatte Diaz in einem im Youtube-Kanal "Goop" veröffentlichten Gespräch mit ihrer Kollegin Gwyneth Paltrow eine kritische Bilanz ihrer Hollywood-Zeit gezogen. "Ich habe mich einfach entschieden, etwas anderes aus meinem Leben zu machen. Ich habe es mir so lange so hart gegeben, gearbeitet, Filme gemacht. Das ist so eine Mühle und ich hatte kaum Zeit für Privatleben", erklärte Diaz damals.

"Ich habe auf mein Leben geblickt und gesehen, was daraus geworden ist. Wenn man Filme macht, ist das die perfekte Entschuldigung. Sie besitzen dich. Du bist dort monatelang zwölf Stunden am Tag. Du hast für nichts anderes Zeit", lautete ihr Resümee.

Cameron Diaz absolvierte ihr Filmdebüt 1994 als 21-Jährige an der Seite von Jim Carrey in "Die Maske". Später wirkte sie in weiteren Blockbustern wie "Verrückt nach Mary" (1998), "3 Engel für Charlie" (2000) oder "Vanilla Sky" (2001) mit. 2009 bekam sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame - fünf Jahre bevor sie sich entschloss, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen.