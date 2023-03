Wie hält die zarte Schauspielerin das bloß aus? Kollegen und Fans trauen ihren Augen kaum, als sie Emily Blunt und "Jungle Cruise"-Co-Star Dwayne Johnson in dieser Position bei den Academy Awards erblicken. Doch auch Rebel Wilson sorgt für Aufsehen.

Emily Blunt traf bei der Oscarverleihung am Sonntag im Dolby Theatre in Los Angeles ihren "Jungle Cruise"-Co-Star (2021) Dwayne Johnson wieder. Ein spontaner Backstage-Moment, den unter anderem die Academy auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht hat, amüsiert die Kollegen und viele Fans.

Johnson und Blunt nahmen an der Veranstaltung teil, um den Preis für den besten animierten Spielfilm zu überreichen. Emily machte ein paar Witze über die Liebe des "Vaiana"-Stars zu Animationsfilmen, bevor sie Guillermo Del Toros "Pinocchio" als Gewinner verlas.

Vor der Preisverleihung posierten die beiden gemeinsam für mehrere Fotos auf dem roten Teppich. Sie im weißen Off-Shoulder-Kleid, er im Smoking mit hellrosa Jacket. Das Duo alberte während der gesamten Veranstaltung herum. Zum Höhepunkt kam es dann allerdings im Backstage-Bereich, als der muskulöse US-Hüne sich auf den Schoß der zierlichen Britin setzte, als wäre es für das ungleiche Paar die normalste Sache der Welt.

Heiße Küsse bei Rebel Wilson

Laut "The Hollywood Reporter" ist eine Fortsetzung von "Jungle Cruise" bereits seit 2021 in Arbeit. Gerüchten zufolge werden Dwayne Johnson und Emily Blunt ihre Rollen als Frank Wolff bzw. Dr. Lily Houghton wieder aufnehmen. Der vorherige Film war mäßig erfolgreich und spielte das Produktionsbudget von 200 Millionen US-Dollar gerade so ein.

Für Aufsehen sorgten auch die heißen Küsse zwischen Rebel Wilson und Ramona Agruma, die sich äußerst verliebt auf der Oscar-Party des Magazins "Vanity Fair" zeigten. Die Schauspielerin und ihre Verlobte konnten nicht voneinander lassen. Erst im Februar hatte das Paar mitgeteilt, dass es sich verlobt hat. Die beiden posierten dabei in pink-weiß gestreiften Shirts vor dem Dornröschen-Schloss in Disneyland, wie sie in den sozialen Medien zeigten.