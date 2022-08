2019 geben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz in Italien das Jawort. Allen Unkenrufen zum Trotz ist das Paar auch drei Jahre später noch verliebt wie am ersten Tag. Das zeigen auch die Videos vom romantischen Hochzeitsurlaub, die Klum in den sozialen Medien teilt.

Im August vor drei Jahren feiern Heidi Klum und Tom Kaulitz auf einer Jacht vor der Küste von Capri Hochzeit. Seither sind die zwei nahezu unzertrennlich, sofern es ihre Jobs zulassen. Immer wieder präsentieren sie Klums Followern bei Instagram Einblicke in ihr Privatestes, und so wird auch der Hochzeitstag mit mehreren Videos gefeiert.

Die 49-jährige Model-Mama und der 33 Jahre alte Tokio-Hotel-Musiker gönnen sich einen Urlaub auf St. Barth, einer Insel der Kleinen Antillen in der Karibik, das Feriendomizil der internationalen Stars. Die Videoshow beginnt mit einem Clip, in dem sich das Paar Hand in Hand in die Fluten stürzt. Im Text dazu wünscht die Vierfachmutter ihrem Liebsten einen schönen dritten Jahrestag.

Ein weiteres Video, das einige Stunden später hochgeladen wurde, zeigt das Paar löffelnd im Bett, sich umarmend und küssend sowie mit virtuellen Herzchen verziert. "Ich liebe dich über alles", schreibt Klum dazu.

Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Im nächsten Clip tanzen die zwei auf der Terrasse ihrer Unterkunft, küssen sich auch hierbei und beschwören im Kommentar dazu, dass sie sich seit Beginn ihrer Liebe wie "die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt" fühlten.

Danach geht es auf eine rasante Bootsfahrt über das Karibische Meer, bei dem natürlich auch wieder geknutscht wird, virtuelle Herzen inklusive.

Den Abschluss bildet ein Video zu dritt, denn mit der Hochzeit mit Tom Kaulitz hat Heidi Klum ein bisschen auch dessen Zwillingsbruder, Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz, geehelicht. Er ist offenbar mit in den Urlaub gereist, denn hier spazieren die drei gemeinsam am Strand entlang. Wer das Video gedreht hat, ist unklar.

Klar ist hingegen, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz auch am dritten Hochzeitstag noch so verliebt sind wie zu Beginn ihrer Beziehung. Kennengelernt haben sich die zwei übrigens auf der Party zum 52. Geburtstag von Modedesigner Michael Michalsky im Chateau Marmont in Los Angeles, schon wenige Monate später läuteten die italienischen Hochzeitsglocken.