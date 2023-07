Naddel will den Schlagerhimmel erklimmen, Liz Hurley posiert im Bikini, Salma Hayek auch, und Heidi Klum legt gleich ganz ab. Vip Vip, Hurra! Der ultimative Rückblick auf die Woche der Promis ist da!

Twitter, Mastodon oder Threads: Na, liebe Leser, lassen Sie auch regelmäßig auf Social Media Dampf ab oder informieren sich dort über das weltweite Geschehen? Inzwischen vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht Twitter selbst die User auf die virtuellen Barrikaden bringt, weil Twitter-Oberguru Elon Musk wieder irgendeine neue Idee hat, deren Umsetzung vor allem für eines sorgt: reihenweise Fluchtreflexe.

Hier mein ultimativer Tipp für Sie, sollten Sie damit liebäugeln, zum Twitter-Konkurrenten Threads zu wechseln: Bauen Sie in Ihre Tweets bitte unbedingt das Wort "Narrativ" ein! Sie wirken dadurch auf der Stelle seriös - und damit willkommen zu unserem turbulenten Rückblick auf die Woche der Stars, in der nicht die roten Teppiche und atemberaubenden Outfits der Promis das HauptNARRATIV waren, sondern - juhu! - wie immer die nackten Skandale!

Den Anfang macht: Till Lindemann. Der Frontmann der Band Rammstein hat sich nach den Vorwürfen junger Frauen gegen ihn zum ersten Mal wieder in den sozialen Medien gemeldet. Doch statt eines Statements zeigt sein Post einen kurzen Musikclip mit der niederländischen Musikerin Kovacs. Lindemann selbst ist darin nicht zu sehen, singt aber mit. Die Kommentarfunktion ist deaktiviert. Und so kann man förmlich die Sekunden zählen, bis die User auf den Account der 33-jährigen Künstlerin stürmen und die Kontaktschuldige ihre Kommentarfunktion schließlich ebenfalls deaktiviert.

Die permanente Selbstinszenierung der Sehrgutmenschen, die sich gern - Achtung, schon wieder! - unter dem Narrativ der Gerechtigkeit in den sozialen Netzwerken abfeiern lassen, ist bisweilen nichts anderes als pure Heuchelei und Meinungsmache, um die eigene Reichweite gehörig nach oben zu pushen. Wie bitte? Es gibt Juristen, die mutmaßliche Täter vor Gericht verteidigen? Das ist ja nicht zu fassen! Was für unehrenhafte Dullis! Jobverbot und Ächtung in der digitalen Welt, aber pronto!

Liz Hurley im Bikini schlicht alterslos

Frauen, die älter als 50 Jahre sind, haben es in unserer ach so diversen Gesellschaft immer noch schwer. Es gibt ganze Abhandlungen darüber, dass sie in der Öffentlichkeit langsam unsichtbar werden. Schauspielerinnen, Moderatorinnen, schlicht Berufstätige aus allen Bereichen werden ab einem bestimmten Alter ausgesiebt und durch die scheinbar wichtigeren Maßstäbe Jugend und knackige Schönheit ersetzt.

Einer Dame - sorry, ich treibe es aber auch auf die Spitze! - der dieses oberflächliche Narrativ am Allerwertesten vorbeigeht, ist Liz Hurley. Der Schauspielerin, zweifellos eine zeitlose Schönheit, wird nahezu wöchentlich mediale Aufmerksamkeit zuteil. Nicht aber etwa wegen neuer Rollenangebote, sondern ob ihrer Schnappschüsse auf Instagram. Liz, die zielstrebig auf die sechzig Lenze zugeht, zeigt sich in dieser Woche mal wieder im Bikini. Ihr durchtrainierter Körper ist nicht nur ein charmanter Stinkefinger an das Alter, sondern auch an all jene, die nölen: "Also, Frau Hurley, sich ständig fast hüllenlos zu präsentieren, ist ein Skandal! Sie sind schließlich nicht mehr die Jüngste!"

Sollten auch Sie über 50 Jahre alt sein und sich mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit wünschen: Einfach im Bikini zur Kaufhalle Ihres Vertrauens scharwenzeln und sich auf den Obststiegen räkeln! Ich garantiere Ihnen, das knallt bei Tiktok unverzüglich durch die Decke! Auch Salma Hayek hat in dieser Woche im Zweiteiler posiert. Ihren Fans auf Instagram wünscht die 56-Jährige mit dem Schnappschuss einen "schönen National Bikini Day". 77 Jahre hat das zarte Stöffchen jetzt schon auf dem Buckel.

Sex sells. Das weiß auch unsere Heidi, die aktuell in der Stadt der Liebe weilt und sich zwar nicht auf einer Obststiege räkelt, dafür aber auf dem Bett eines mondänen Luxus-Chambre. Endlich wieder positive Schlagzeilen aus Paris! Sex and the City mit La Klum! Splitterfasernackt haucht das Model ihren Fans am Fenster ein süßes "Bonjour" zu.

Und was war sonst so los die Woche?

Kennen Sie Andreas Ellermann? Der Hamburger Millionär hat gerade mächtig Stress mit seiner Ex-Partnerin Patricia Blanco. Das Reality-Sternchen soll bekanntlich nicht nur eine ganze Liste an Luxusgütern eingereicht haben, die sie nach der Trennung zugesprochen haben möchte, sondern noch immer in seinem Anwesen weilen und dort partout nicht rauszukriegen sein.

Die beiden hatten sich ausgerechnet wegen Bohlens Ex-Partnerin Naddel in die Haare bekommen. Nadja Abd el Farrag, jahrelang vor allem wegen ihres privaten Dauer-Schlamassels eine feste Größe in der deutschen Boulevardpresse, hatte sich zuletzt vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dann die ganz große Chance: Ellermann greift der Frau, über die sich leider viele Menschen belustigend das Maul zerfetzen, unter die Arme.

Sie darf bei ihm wohnen, die beiden machen gemeinsam Musik. Nur Frau Blanco soll über das neue gemeinsame Schlagerduo auf Erfolgskurs not amused sein. Auf seinem Instagram-Account gewährt der Unternehmer seit ein paar Wochen Einblicke in die Zusammenarbeit. Naddel erzählt im Tonstudio sogar von ihren Erinnerungen an Rex Gildo und Peter Alexander. Wenn der Selfmade-Millionär ein Ehrenellermann ist, schreibt er auch einen Song für seine Verflossene. In den Lyrics gerne die Worte Rosenkrieg, Diamanten und Alptraum mit einbauen. Das wird garantiert ein Hit. Bis nächste Woche!