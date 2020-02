Der Vorentscheid ist durch: Beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai tritt Benjamin Dolic, ein 22-jähriger junger Mann aus Slowenien, für Deutschland an.

Lange wurde das Geheimnis gehütet, doch nun ist es endlich raus: Der junge Sänger Benjamin Dolic geht in diesem Jahr mit seinem Song "Violent Thing" für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) ins Rennen. Das bestätigte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Nachmittag.

Vor allem jüngeren Zuschauern dürfte Dolic bekannt sein: Der 22-Jährige nahm 2018 bei "The Voice of Germany" teil. Mit Songs wie "Creep" von Radiohead und "Can't Help Falling In Love" von Elvis Presley sang er sich in die Herzen der Zuschauer und belegte im Team von Yvonne Catterfeld den zweiten Platz.