Läuten bald die Hochzeitsglocken für Elyas M'Barek? Angeblich ja! Insider-Informationen zufolge soll sich der Frauenschwarm im Dezember verlobt haben. Gerade erst kamen erste Details zu seiner angeblichen Freundin Jessica Riso ans Licht.

Schauspieler Elyas M'Barek ist "vom Markt". Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Insider-Informationen. Bei seiner Auserwählten soll es sich um die 33-jährige US-Amerikanerin Jessica Riso handeln, die als Model und Schauspielerin tätig ist.

Eine offizielle Bestätigung für die Verlobung gibt es nicht. M'Barek hält sein Privat- und insbesondere sein Liebesleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Lediglich vereinzelte Indizien sprachen in der Vergangenheit für eine neue Frau an seiner Seite.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Schauspieler beispielsweise einen Schnappschuss von der US-Amerikanerin in St. Moritz. Im Oktober gab es außerdem einen gemeinsamen Auftritt bei der Aftershow-Party des Deutschen Filmpreises.

Hochzeit noch 2022?

Angeblich verbrachten die beiden auch schon gemeinsame Urlaube: Ende Oktober waren beide auf Ibiza. Im August sollen sie in der Dominikanischen Republik gewesen sein. Bei beiden Urlauben posteten sie fast identische Fotos. Einen Urlaubsschnappschuss von Riso kommentierte M'Barek sogar mit drei roten Herzen.

Laut "Bild"-Insider sollen die beiden in den letzten Monaten sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Angeblich soll die Hochzeit noch 2022 stattfinden. Bislang hatte M'Barek seine Partnerinnen überwiegend aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Durchbruch 2013

Der 1982 in München geborene Elyas M'Barek begann seine Film- und Fernsehkarriere nach der Jahrtausendwende. Auf ihn aufmerksam wurden viele durch seine Rolle des Machos Cem Öztürk in der ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" (2006 bis 2008).

Seinen großen Durchbruch feierte M'Barek jedoch 2013. In diesem Jahr sah man ihn nicht nur an der Seite von internationalen Stars wie Ben Kingsley und Stellan Skarsgård in der Literaturverfilmung "Der Medicus". Seinerzeit absolvierte er auch seinen ersten Auftritt als Lehrer Zeki Müller, in der Komödien-Reihe "Fack ju Göhte", die zum Überraschungserfolg in Deutschland wurde.