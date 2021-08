Sorge um Eminems Ex-Frau Kim Scott: Als Polizisten nach einem Notruf in der Wohnung der 46-Jährigen eintreffen, finden sie Scott in einem besorgniserregenden Zustand vor. Auf dem Boden klebt Blut. Helfer bringen die Verletzte schließlich in ein Krankenhaus.

Kimberly Ann Scott, die Ex-Frau des Rappers Eminem, wurde bereits Ende Juli in ein Krankenhaus eingewiesen. Das berichtet das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf anonyme Quellen aus dem Polizeiumfeld.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Am 30. Juli seien Polizei und Rettungskräfte demnach zu Scotts zu Hause im US-Bundesstaat Michigan gerufen worden, nachdem ein Notruf eingegangen war. In diesem sollen die Einsatzkräfte gewarnt worden sein, dass dort womöglich eine Person Selbstmord begehen wolle. Nach Eintreffen der Helfer sei Scott angeblich derart aggressiv gewesen, dass sie festgehalten werden musste.

Es habe demnach gewirkt, als ob Scott sich geschnitten hatte. Sie habe mehrere Wunden auf der Rückseite ihres Beines gehabt und auf dem Boden sei Blut gefunden worden. Die 46-Jährige sei daraufhin sofort in ein Krankenhaus gebracht worden, um untersucht zu werden - auch psychologisch. Es ist derzeit nicht klar, ob sie weitere Hilfe erhält. Scott soll aber bereits wieder entlassen worden sein und sich derzeit erholen.

Eminem lernte Kimberly Ann Scott, oftmals nur Kim genannt, bereits im Jugendalter kennen. Die beiden heirateten 1999, die Scheidung folgte 2001. 2006 heirateten sie erneut, aber auch die zweite Ehe endete nach nur wenigen Wochen. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Hailie, die 1995 geboren wurde. Zudem hat der Rapper Scotts Tochter Whitney und ihre Nichte Alaina adoptiert.