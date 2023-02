Rapper Eminem wird wohl bald seine Tochter Hailie zum Traualtar führen. Die 27-Jährige hat sich am Wochenende mit ihrem langjährigen Freund verlobt. Die freudige Nachricht macht das Paar auf Instagram publik. Beide kennen sich aus Uni-Zeiten.

Im Hause Mathers werden womöglich schon bald die Hochzeitsglocken läuten. Hailie Jade Scott, die Tochter von Eminem, hat sich am Wochenende mit ihrem Freund verlobt. Im Rahmen einer "lockeren Wochenendzusammenfassung", wie sie es nennt, hat die 27-Jährige bei Instagram ihren rund drei Millionen Followern mitgeteilt, dass ihr Freund Evan McClintock am 4. Februar um ihre Hand angehalten hat.

"Ich liebe dich", schreibt sie und postet ein Ring-Emoji zu drei Fotos. Auf dem ersten Bild ist das glückliche Paar mit einer Flasche Champagner zu sehen. Auf dem zweiten geht er vor ihr auf die Knie und auf der dritten Aufnahme präsentiert Scott ihren Verlobungsring. Hailie Jade Scott ist Berichten zufolge seit 2016 mit McClintock zusammen. Beide sollen sich an der Universität von Michigan kennengelernt haben. Die 27-Jährige hat dort Psychologie studiert.

Hailie Jade Scott ist die leibliche Tochter des Rappers Eminem, bürgerlich Marshall Bruce Mathers III., und dessen Ex-Frau Kimberly Scott. Der 50-Jährige adoptierte zudem seine Nichte Alaina und ihr Geschwisterchen Stevie, die Kinder von Scotts verstorbener Schwester.

Ihre ältere Schwester Alaina kommentierte den Instagram-Beitrag von Scott. Sie könnte demnach "nicht glücklicher für euch beide" sein. In einer Instagram Story teilte sie zudem ein Bild des Paares und erklärte dazu, dass "meine kleine Schwester den Mann ihrer Träume" heiraten werde. "Liebe euch beide so sehr", fügte sie an. Bereits im Dezember 2021 hatten sich Alaina und ihr Freund Matt Moeller verlobt. Die Hochzeit der beiden steht noch aus.