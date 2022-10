Die Spatzen pfiffen es schon seit Wochen von den Dächern. Nun kommt auch Ex-"Bachelorette" Melissa Damilia nicht umhin, reinen Tisch zu machen: Ja, sie hat einen neuen Freund. Und ja, es ist der ehemalige "Love Island"-Teilnehmer Paco Herb.

Jetzt ist es offiziell: Melissa Damilia und Paco Herb sind ein Paar. Nachdem einige schon länger eine Beziehung zwischen den beiden Realityshow-Stars vermutet hatten, bekennt die ehemalige "Bachelorette" nun Farbe.

In einer Instagram-Story steht die 27-Jährige ihren Followerinnen und Followern Rede und Antwort. Neben Fragen nach ihrer Lieblingsstadt und ihrem aktuell favorisierten Song wollen ihre Fans auch von ihr wissen: "Seid Paco & du ein Paar"?

Damilia antwortet mit einem Video, das keine Fragen mehr offen lässt: Sie tanzt darin mit Paco Herb. Er umfasst sie erst von hinten, dann umarmen sich die beiden. Er küsst sie außerdem auf die Stirn. Herb postete dasselbe Video auf Tiktok.

Verräterischer Spaziergang

Gerüchte über eine Beziehung zwischen Damilia und dem 26-Jährigen gibt es schon seit Wochen. Die Ex-"Bachelorette" postete kürzlich in einer Story Impressionen von einem Herbstspaziergang. Dabei filmte sie nicht nur ihre Schuhe neben Herbstlaub, sondern auch Aufnahmen von einem zweiten Paar Turnschuhe.

Dass Paco Herb am selben Wochenende ebenfalls eine herbstliche Story postete, war schon mal verdächtig. Die Schuhe, die der ehemalige "Love Island"-Teilnehmer bei dem Spaziergang trug, ähnelten noch dazu auffällig denen aus Damilias Story. Findige Beobachter verglichen sogar die Bäume aus den beiden Storys miteinander. Alles deutete darauf hin, dass Damilia und Herb wohl gemeinsam unterwegs waren.

Melissa Damilia nimmt aktuell an der Rollschuhtanzshow "Skate Fever" bei RTLZWEI teil. Bekannt wurde auch sie durch ihr Mitwirken an "Love Island" - allerdings schon 2019 und damit zwei Jahre früher als Herb. 2020 war sie dann in die Rolle der "Bachelorette" bei der gleichnamigen RTL-Show geschlüpft. Dort lernte sie Leander Sacher kennen und lieben. Die Beziehung zerbrach jedoch im Frühjahr 2022.